Signal subit une avalanche de nouvelles inscriptions à son service depuis plusieurs jours grâce aux nouvelles conditions de WhatsApp, malgré le fait que ces derniers aient reporté leur entrée à mai. Signal lui-même le souligne en publiant les chiffres de téléchargement de l’application et maintenant renforce votre service avec une nouvelle et très succulente future mise à jour.

Le responsable de sa détection a été WABetaInfo, une source bien connue de futures fonctionnalités pour WhatsApp qui a également recherché certaines des futures améliorations de Signal à travers le code de son application. Et dans ces améliorations apparaissent similaire plus que raisonnable avec des fonctions déjà implémentées dans WhatsApp qui partage curieusement l’algorithme de cryptage avec Signal lui-même.

À venir à Signal

Compte WABetaInfo, par exemple, que nous pourrons bientôt financer les chats Signal avec une apparence très similaire aux fonds actuels utilisés par WhatsApp. L’aperçu de la fonction, activé par le code de l’application, ne diffère pas beaucoup entre les deux applications. Même l’aperçu des arrière-plans apparaît, en plus d’autres fonctions telles que la possibilité d’utiliser des couleurs unies au lieu de textures ou d’images.

Un signal aussi les autocollants animés arrivent afin que nous puissions les créer nous-mêmes, même s’il comprend un “Day to Day” pré-installé, le premier pack d’autocollants animés officiel de la société. Nous verrons si cette fonctionnalité est bien accueillie par la communauté et bientôt nous commencerons à avoir la variété qui est appréciée, par exemple, dans Telegram, un autre des piliers de sa concurrence.

Dans la dernière mise à jour vient également un mode d’économie de données à utiliser pour les appels vocaux comme celui qui fonctionne déjà sur WhatsApp, en plus d’augmenter le nombre de participants aux appels de groupe. Signal passe désormais d’un maximum de 5 participants aux appels de groupe à un total de 8. Les groupes bénéficient également de la nouvelle mise à jour en implémentant le lien afin que nous puissions inviter d’autres personnes par e-mail ou d’autres applications, simplement en le partageant.

Signal aura enfin des autocollants animés et tout commencera par un pack officiel créé par l’entreprise

Comme on le voit, Signal commence à naviguer sur ses améliorations Et il ne nous faudra sûrement pas trop de temps pour en savoir plus sur les progrès du service. Nous verrons si avec ces améliorations, le panorama de la messagerie instantanée mobile s’équilibre un peu après plusieurs années de domination absolue de Facebook Messenger et WhatsApp. Plus il y a d’options réelles, mieux c’est pour les utilisateurs.

Via | WABetaInfo

Partagez Les améliorations apportées à Signal: fonds d’écran, autocollants animés et appels vocaux plus complets