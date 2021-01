Le directeur du jeu évoque également le taux élevé de joueurs récurrents ces dernières semaines.

Le football est l’un des sports les plus suivis au monde et il semble qu’en période de pandémie, plus de gens veuillent prendre les rênes d’un club virtuel pour le mener à la gloire. Merci et le bon travail de Sports Interactive et Sega Au cours des dernières années, Football Manager 2021 a battu des records dans la saga de la gestion sportive.

Le jeu est sorti en magasin en novembre dernier PC et, après de nombreuses années, aussi en Xbox One et série X | S; en plus de sa version Touch pour Commutateur Nintendo. Miles Jacobsen, Game Director, a confirmé via Twitter que Football Manager 2021 était le jeu sous licence le plus rapide à avoir dépassé le million d’exemplaires vendus.

“Football Manager 2021 est devenu le jeu le plus rapide à atteindre 1 million d’exemplaires activés de la série. Plus de 900 000 utilisateurs y ont joué la semaine dernière! J’espère que vous trouverez du confort et de la camaraderie dans le monde du jeu. “Dit Jacobsen. Parmi ces données, il est remarquable qu’il y ait autant de joueurs actifs, offrant un ratio très élevé par rapport aux jeux vendus.

Dans notre analyse de Football Manager 2021, nous le classons comme “un livraison continue dans de nombreux aspects mais la somme de ses ajouts, ainsi que l’inclusion d’améliorations importantes dans le moteur de match, font de cette édition une tranche intéressante “.

