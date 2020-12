Kratos arrive à Fortnite dans la saison 5

Avec la première de sa nouvelle saison, il semble que les surprises ne font que commencer Fortnite. Le jeu a non seulement renouvelé son interface, ses missions, son passe de combat et a présenté une nouvelle carte, mais il anticipe déjà l’arrivée de nouvelles à venir. Par le biais de la chaîne d’informations PlayStation, Epic Games a rapporté que Kratos de God of War rejoindra Fornite dans la saison 5. La nouvelle a été confirmée par PlayStation elle-même dans un tweet audio dans lequel il est mentionné que ce nouveau personnage «a déjà tué plusieurs dieux à mains nues dans un accès de colère débridée».

:: Transmission audio entrante ::

Description de l’objectif: Dieu et son fils. # FortniteSeason5 https://t.co/zY3cOICZq5 # PS4 # PS5 pic.twitter.com/vxq5LZx9KP – PlayStation Espagne (@PlayStationES) 2 décembre 2020

Comment est-il possible que Kratos vienne à Fortnite? bien grâce au point zéro, une sorte de portail qui a révolutionné la carte de la bataille royale avec de nouveaux personnages, dont le Mandalorien et Baby Yoda. Cependant, pour le moment, il n’a pas été annoncé quand et comment l’arrivée de God of War aura lieu en free-to-play qui n’est pas seulement disponible sur PS4 et PS5, mais aussi sur Xbox, Nintendo Switch, téléphones mobiles et PC.

Verrons-nous Kratos libérer son pouvoir en dehors de PlayStation?

