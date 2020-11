Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite a organisé plusieurs tournois ces dernières semaines pour offrir des skins Marvel spéciaux à la communauté. Epic Games poursuivra cette stratégie, révélant qu’une nouvelle tenue Black Widow est en route.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, l’héroïne est apparue pour la première fois dans Battle Royale à la fin de 2019, lorsque Thanos est temporairement revenu aux batailles. Désormais, Epic Games prépare le retour de Black Widow et tout indique qu’il le fera avec un nouveau skin.

La société a publié la première image teaser du contenu, où nous ne voyons que la silhouette de l’héroïne. L’important est que le logo Marvel Knockout Super Series soit également affiché afin que la peau puisse être gagnée lors d’un tournoi à venir.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Black Widow reviendra bientôt sur Fortnite: Battle Royale

Epic Games n’a pas révélé tous les détails sur le nouveau skin Black Widow; cependant, grâce aux dataminers, nous en savons déjà plus. Selon iFireMonkey, le skin fera partie d’un tournoi en duo.

Les joueurs pourront pré-acheter le pack de contenu dans le cadre de la Super Série Marvel Knockout. De plus, nous savons que le prix concerne le Snow Suit, une variante du skin original de Black Widow.

Aussi, le dataminer précise que le tournoi aura lieu le 11 novembre et que le skin arrivera plus tard au magasin Battle Royale. Il semble que les gagnants seront joués et choisis par un système de points.

On s’attend à ce que dans les prochaines heures ou prochains jours, Epic Games partage officiellement les informations sur la compétition. Ci-dessous l’image partagée par l’étude et la publication du dataminer:

🔻🕷️

🔺 pic.twitter.com/0L6paNiGuw – Fortnite (@FortniteGame) 9 novembre 2020

Voici ce que nous savons de la prochaine Coupe: – Tournoi Marvel Knockout [Duos]

– Black Widow (Snow Suit) est la peau

– A lieu le 11 novembre

– L’ensemble Black Widow (Snow Suit) a également une version bundle pour la boutique d’objets. pic.twitter.com/itAPQDhS1t – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 9 novembre 2020

Trouver: Fortnite offrira des abonnements de 2 mois pour Disney +

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera cette semaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Retrouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

La source