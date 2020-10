Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite est très populaire parmi les youtubers et les créateurs de contenu, alors Epic Games a décidé d’en profiter pour accroître encore la renommée de leur Battle Royale. Plus tôt cette année, elle a annoncé la série Idol, un ensemble de skins à base de banderoles.

Grâce à cela, les joueurs ont pu obtenir des objets cosmétiques basés sur Tyler «Ninja» Blevins et Kathleen «Loserfruit» Belsten, membres renommés de la communauté Battle Royale. Les surprises ne sont pas encore terminées, car un autre skin spécial sera bientôt ajouté au titre.

L’article fera partie de la série Idol, il sera donc inspiré par un autre youtuber et streamer Fortnite important. Epic Games et le créateur de contenu ont déjà dévoilé les premiers détails de cette nouvelle collaboration.

Fortnite Idol Series recevra du nouveau contenu

À travers une vidéo spéciale sur sa chaîne, le youtubeur australien Lachlan a révélé qu’il ferait partie de la série Fortnite Idol. Le créateur de contenu a partagé la nouvelle avec ses près de 14 millions d’abonnés.

Lachlan a commencé à créer du contenu Battle Royale depuis 2017. Depuis lors, sa chaîne est dédiée à toutes les actualités liées au jeu d’Epic. Grâce à sa popularité au sein de la communauté, la société a décidé de l’inviter à la série Idol.

Le studio a également annoncé officiellement la collaboration et confirmé qu’il publierait un ensemble complet du youtuber. Le bundle peut être obtenu au début d’un tournoi spécial et arrivera plus tard dans la boutique en jeu. Des informations sur le concours seront révélées dans les prochains jours.

Les personnes intéressées pourront acheter le contenu de Lachlan dans la boutique à partir du 12 novembre à 21 h 00, heure de Mexico. La société et le youtubeur ont promis que la révélation du colis aurait lieu très prochainement.

Bienvenue dans la série Icon, @LachlanYT! Consultez notre blog pour plus d’informations et restez à l’écoute pour notre prochain ajout à la série Icon @TheGrefg à venir plus tard. En savoir plus: https://t.co/QVKoBZ1FYo – Fortnite (@FortniteGame) 30 octobre 2020

Je rêve de ce jour depuis que je suis tombé amoureux du jeu en 2017. Fier d’annoncer la série d’icônes Lachlan x @FortniteGame! Révélation officielle de la peau à venir … ⚡️ pic.twitter.com/ixJBrMqSsw – PWR Lachlan ⚡️ (@LachlanYT) 30 octobre 2020

«Lachlan est le troisième créateur, après Ninja et Loserfruit, à rejoindre la série Fortnite Community Idol. Le prochain créateur à rejoindre la série Idol sera l’Espagnol TheGrefg. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur TheGrefg avant qu’il ne frappe l’île! »A annoncé Epic.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.