Green Arrow arrive à Fortnite

Le deuxième mois de Club Fortnite est sur le point de démarrer et les abonnés recevront de nouveaux cadeaux. De cette manière, les membres du Fortnite Club recevront le Peau de flèche verte à venir le 1er janvier 2021. Le skin est basé sur l’archer par excellence de DC Comics, Green Arrow, avec un look classique inspiré de la série The CW’s Arrow. Les membres du club recevront également l’accessoire de randonnée, le style carquois tactique et la pioche de flèche de gant de boxe.

En plus de ces éléments, les abonnés du Fortnite Club recevra 1000 V-Bucks, plus un accès instantané au Battle Pass de la saison 5 si vous ne le possédez pas déjà. L’abonnement reste à 11,99 € par mois.

Pendant ce temps, le magasin Fortnite a ajouté les skins de Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster, qui ont récemment été divulgués après l’arrivée de Daryl et Michonne de The Walking Dead. Il faut également se rappeler que le jeu offre l’emote Salut de Wakanda pour une durée limitée.

▪ Date de sortie: 25/07/2017