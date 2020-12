Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a annoncé aux Game Awards 2020 l’arrivée du contenu Halo sur Fortnite. Les surprises ne se sont pas arrêtées là, puisque la société a également profité de l’événement pour révéler une collaboration avec The Walking Dead.

Les joueurs peuvent enfin obtenir le contenu spécial de la série zombie après une courte attente. Ceci depuis qu’Epic Games a publié les bundles Daryl Dixon et Michonne dans la boutique Battle Royale.

Le studio a présenté une nouvelle bande-annonce pour annoncer l’arrivée des personnages dans le monde de Fortnite. Il a également partagé quelques images pour montrer les différentes peaux que Daryl et Michonne auront.

Comment obtenir Daryl et Michonne de The Walking Dead à Fortnite?

Si vous souhaitez ajouter Daryl et Michonne de The Walking Dead à votre collection de skins Fortnite, gardez à l’esprit que les deux personnages sont déjà proposés dans la boutique en jeu. Vous pouvez obtenir tout le contenu basé sur la série dans un package appelé Pact of Survival, qui peut être le vôtre pour 2500 V-Bucks.

En échange, vous recevrez la peau des deux personnages, une paire de sacs à dos en forme de carquois de flèches et un katana, ainsi que les couteaux de Daryl et l’épée de Michonne, qui feront office de pioches. Si vous achetez tout le contenu séparément, vous devrez dépenser environ 3600 V-Bucks.

Si la seule chose qui vous intéresse, ce sont les skins, sachez que vous pouvez acheter chacun d’eux pour 1800 V-Bucks. Les skins sont livrés avec leurs accessoires respectifs et un style supplémentaire qui satisfera sûrement les fans de The Walking Dead.

Epic a préparé une bande-annonce pour accueillir les personnages. On y voit Jonesy retrouver Daryl et Michonne. Les joueurs affirment qu’un portail lié à The Walking Dead est apparu sur l’île du jeu, donc la société prépare probablement un événement spécial. Ci-dessous la vidéo et quelques images:

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.