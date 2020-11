Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a des mois, Epic Games est entré dans une bataille juridique avec Apple en raison du non-respect des règles de l’App Store afin de favoriser les joueurs et de mettre fin au monopole d’Apple sur ses appareils iOS, comme l’a révélé la société Fortnite . L’un des effets de cette situation est qu’Apple a interdit les mises à jour du titre, de sorte que les utilisateurs de mobiles et de PC Apple ne peuvent plus profiter du nouveau contenu. En compensation à certains joueurs affectés, Epic Games offrira des V-Bucks en bonus.

Epic Games a annoncé via Twitter qu’il rembourserait les V-Bucks que les joueurs Apple ont dans leurs comptes d’appareils iOS et Mac. Cependant, vous devez savoir que seuls les joueurs iOS ou Mac qui ont dépensé de l’argent réel pour obtenir des V-Bucks seront éligibles à cette promotion. pour Fortnite à un moment donné via l’App Store (ou via Epic, sur Mac).

Dans le cas où vous l’avez manqué: Fortnite pourrait revenir sur les appareils Apple grâce à Nvidia GeForce Now.

Les utilisateurs Apple pourront dépenser leurs V-Bucks sur d’autres plates-formes

Le montant de V-Bucks remboursé sera égal aux V-Bucks que les joueurs ont achetés et n’ont pas dépensé. Le processus de remboursement devrait être terminé le lundi 9 novembre prochain.

Epic Games prendra cette mesure afin que les joueurs sur les plates-formes Apple, qui ne peuvent plus recevoir les nouvelles des saisons les plus récentes, puissent recevoir les V-Bucks et les dépenser sur d’autres plates-formes et ainsi ne pas se perdre dans une version stagnante.

Pour les joueurs iOS: le bonus reçu est égal à votre solde actuel de V-Bucks non dépensés achetés via l’App Store. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 6 novembre 2020

Que pensez-vous de la mesure Epic Games? Faites-vous partie des joueurs qui ont dépensé sur le jeu sur les plates-formes Apple? Dites le nous dans les commentaires.

L’avenir ne semble pas très prometteur pour les fans de Fortnite chez Apple, car l’affaire reste pendante et le procès aura lieu jusqu’en 2021. Apple affirme qu’Epic Games n’a fait cette démarche que pour revitaliser Fortnite et un juge estime que la société propriétaire du Battle Royale a menti par omission.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobile. La version pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S est déjà confirmée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

