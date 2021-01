Les jeux d’action sont souvent le genre de choix en réalité virtuelle, ou en dehors de celle-ci. Grâce au réalisme et aux différents types de réglages et de gameplay, ils nous permettent de profiter de la proposition la plus variée. DOOM, Fortnite, Call of Duty, Valorant ou Champ de bataille ne sont que quelques-uns des jeux ou franchises qui réussissent le mieux dans ce domaine. Mais pouvez-vous imaginer pousser plus loin le réalisme de ces titres?

La compagnie bHaptique y est déjà arrivé. Ses nouveaux costumes pour la réalité virtuelle, le TactSuit, permettent au joueur de ressentir précisément chaque coup et chaque balle dans son corps. Une partie du secret réside dans la technologie haptique incorporée au vêtement, de la même manière que nous l’avons vu dans le nouveau contrôleur PS5, DualSense et qui intègre également ce type de réponse tactile.

Parmi ses caractéristiques lors de leur mise en œuvre dans un jeu vidéo, on retrouve des sensations qui vont, bien sûr, comme les moments de tir ou de réception de balles, en passant également par d’autres comme sentez les gouttes de pluie. Si vous souhaitez aller plus loin et gagner en réalisme, vous êtes prévenu qu’il ne s’agit pas exactement d’un accessoire bon marché.

Dans le cas où vous repenser votre achat, sachez que l’entreprise a mis les deux modèles. Le ‘basique’, appelé TactSuit X16 il a un prix de 299 $ et comprend 16 moteurs de vibration et une batterie avec une autonomie de 16 heures. D’autre part, le modèle premium baptisé comme TactSuit X40 il offre un peu moins d’autonomie, 15 heures d’autonomie et 40 moteurs de vibration pour plus de réalisme. Son prix est 499 euros.