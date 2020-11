Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Aujourd’hui a été confirmé par Jeux épiques que Fortnite sera disponible sur les consoles de prochaine génération à partir du jour 1, ce qui signifie que vous pouvez y jouer à partir de Xbox Series X / S à partir du 10 novembre PS5 à partir du 19 novembre sur PS5. Épique Il a également annoncé des améliorations dans cette version de la bataille royale pour la nouvelle génération de consoles, ainsi que d’autres surprises.

Beaucoup seront heureux de savoir que pour cette nouvelle génération, Fortnite pourra fonctionner à une résolution 4K et 60 fps (pour Série S Il atteindra une résolution de 1080p tout en maintenant 60ps.) Les effets du jeu ont encore été améliorés, maintenant les arbres et les plantes répondront aux explosions, ainsi qu’aux nouveaux effets de tempête, de nuages, de fumée et de liquide.

Le jeu a également reçu une optimisation concernant le “chargement rapide”, qui améliorera la vitesse de démarrage des jeux ainsi que le temps de chargement des objets et des textures.

Bien sûr, pour cette version, le jeu aura un jeu croisé, permettant de garder votre progression et vos achats dans le jeu lors du changement de console. Pour les utilisateurs de Xbox One qui veut aller à Série X / S Ils peuvent transférer leurs données simplement en transférant leur profil. Pour les joueurs de Play Station, ils pourront télécharger Fortnite sur le PlayStation Store puis utiliser leur compte Jeux épiques et si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser votre compte PlayStation.

