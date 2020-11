.. – Le développeur de jeux vidéo Epic Games a annoncé mardi la sortie du «Chapitre 2» du jeu vidéo à succès «Fortnite», attirant l’attention de centaines de millions de joueurs à travers le monde alors qu’il tente d’endiguer la vague de défections vers des jeux rivaux comme «Apex Legends. «Et« Call of Duty ».

Fortnite est hors du jeu depuis dimanche et les joueurs n’avaient d’autre choix que de regarder un écran noir après un événement de fin de saison où leur île a été aspirée dans un trou noir.

La nouvelle version du jeu comprend 13 nouveaux emplacements, un jeu d’eau où les personnages peuvent nager, pêcher et monter sur un bateau, ainsi que de nouveaux endroits pour se cacher et une foule de nouveaux avatars et armes.

Les changements, étiquetés #FirstDrop, ont été bien accueillis par les joueurs, «Fortnite is back» étant l’un des termes les plus recherchés sur Twitter aux États-Unis avec 13 000 tweets.

Fortnite et son principal rival, «PlayerUnknown’s Battlegrounds» (PUBG) de la société chinoise Tencent, ont popularisé un concept de jeu de survie dans le style de Battle Royale, dans lequel 100 joueurs sont jetés sur une île pour se battre à mort.

Fortnite a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars en 2018, plus que tout autre titre, selon les données du cabinet de conseil Nielsen.

Le succès effréné de ces deux jeux a incité Electronic Arts à lancer ses Apex Legends plus tôt cette année, avec un thème similaire, et la compétition continue de croître.

La version mobile de la franchise “Call of Duty” d’Activision, lancée le 1er octobre, compte déjà 125 millions de téléchargements uniques et plus de 28 millions de dollars de dépenses brutes pour les joueurs, selon le site Web de données SensorTower.

La même page montre que les dépenses consacrées à Fortnite ont chuté de 23% depuis le lancement de Call of Duty.

