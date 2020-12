Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo Switch a eu des éditions spéciales attrayantes de certains de ses jeux les plus importants. C’est en septembre de cette année qu’Epic Games et Nintendo ont annoncé une console limitée pour tous les fans de Fortnite: Battle Royale.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, il s’agit d’un package qui a atteint certaines régions et comprend une console version 1.1 standard. Le Switch est livré avec un Joy-Con bleu et un jaune, où vous pouvez voir des éléments décoratifs de la Battle Royale, tels que le bus de combat.

De plus, l’arrière du système et sa base sont décorés de divers personnages du titre populaire. Pour aggraver les choses, le bundle comprend un code pour télécharger le bundle Wildcat, qui propose 2 styles supplémentaires et 2000 V-Bucks pour acheter plus de contenu cosmétique.

Les fans de Fortnite peuvent maintenant obtenir cette édition spéciale Switch

À travers ses réseaux sociaux, Nintendo a annoncé que le pack Fortnite Wildcat était arrivé en Amérique dans le cadre du Cyber ​​Monday. Bien que la nouvelle concerne les États-Unis, il est déjà possible de l’obtenir dans des magasins comme Amazon Mexico.

C’est un produit importé qui est déjà disponible à l’achat, avec une date de livraison estimée au 12 décembre. Tenez compte du fait que la version européenne est proposée pour le moment. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l’acheter ici.

Ce #CyberMonday, obtenez un pack spécial #NintendoSwitch Fortnite Wildcat, comprenant: ✔️Un système et une station d’accueil Nintendo Switch de conception unique

✔️ Joy-Con jaune et bleu

✔️Jeu Fortnite pré-installé

✔️2 000 V-Bucks

✔️Un code de téléchargement pour The Wildcat Bundle https://t.co/582Uxjlfg0 pic.twitter.com/tdncWlfIzk – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 30 novembre 2020

Voici l’édition spéciale Nintendo Switch de Fortnite: Battle Royale

Il est possible que ce bundle atteigne bientôt officiellement d’autres régions de notre continent. Initialement, le programme a été lancé dans divers pays d’Europe et au début de novembre, il a atteint des régions telles que la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Trouver: il y a déjà une date pour la grande bataille contre Galactus dans Fortnite

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.