Image des V-Bucks de Fortnite, la monnaie du jeu

Depuis que le conflit entre Apple et Epic Games a éclaté, les joueurs de Fortnite sur les appareils iOS et Mac ils ont été gravement endommagés, au point d’être impossible de profiter du jeu aujourd’hui et sans date de solution possible puisque le jeu ne peut pas recevoir ses mises à jour constantes. C’est pourquoi le développeur a décidé maintenant donner un bonus V-Bucks pour que les joueurs de ces plateformes dépensent sur n’importe quelle autre plateforme. Le don devrait avoir lieu le 9 novembre.

Étant donné que Mac et iOS sont bloqués pour les mises à jour Fortnite, nous commençons à accorder un bonus V-Bucks aux joueurs de ces plates-formes – à dépenser sur n’importe quelle plate-forme. La subvention V-Bucks devrait être terminée d’ici le 9 novembre. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 6 novembre 2020

Les joueurs de iOS Ils recevront le même montant de V-Bucks que leur solde actuel acheté via l’App Store. Les joueurs de Mac Ils recevront le même montant de V-Bucks non dépensés achetés auprès d’Epic.

Cette même semaine, la mise à jour 14.50 de Fortnite a été publiée, non disponible sur les appareils iOS et Mac. Au lieu de cela, dans quelques jours, la version du jeu pour PS5 et Xbox Series X / S sera publiée.

