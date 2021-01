Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le prédateur est venu à Fortnite et avec lui une nouvelle série de défis appelée Jungle Hunter, que vous pouvez compléter pour recevoir des récompenses. Parmi eux, le défi de trouver l’appartement du Predator, qui en a confondu plusieurs. Heureusement, nous savons où le trouver et nous vous disons ici ce que vous devez savoir.

La première chose à faire pour relever ce défi est d’équiper le skin Predator. Afin d’obtenir cette récompense, vous devez d’abord relever un autre défi qui consiste à vaincre ce personnage.

Si vous avez déjà déverrouillé le skin, nous vous recommandons de passer à la section suivante. Si vous ne l’avez pas fait, voici comment l’obtenir.

La première chose que vous devez faire est de commencer une partie de Country Battle et de là, allez à Sneaky Fiefdom. C’est là que se trouve le prédateur, qui rôdera dans la région. Gardez à l’esprit que cet ennemi peut devenir invisible, mais vous saurez que vous êtes proche de lui lorsque la musique commence à jouer.

Gardez à l’esprit que d’autres joueurs essaieront probablement d’accomplir la même mission dans le jeu. Pour cette raison, nous vous recommandons de tomber le plus tôt possible près du Rogue Feud et de vous équiper des meilleures armes que vous puissiez trouver avant de partir à la recherche du combat.

Un point important est que ce défi est coopératif. Cela signifie que si l’un de vos coéquipiers bat le Predator, vous déverrouillerez également le skin.

Il est à noter que pour débloquer le skin, il est nécessaire que vous possédiez le Battle Pass de la saison actuelle de Fortnite: Battle Royale.

Maintenant que vous avez la peau, il était temps de l’équiper et de rechercher l’appartement du Predator. Le trouver est facile si vous savez où aller.

Cet emplacement de Fortnite: Battle Royale est situé à Casita del Cazador, une zone située au sud du désert qui se trouve au centre de la carte. Le département Predator se trouve dans les bâtiments qui sont au nord-est de cet endroit.

Nous vous présentons l’emplacement exact ci-dessous:

(Photo: GameSpot)

Nous vous recommandons de terminer cette mission en mode Team Burst. De cette façon, il sera plus facile de l’atteindre et vous ne serez pas tellement pressé de survivre.

Une fois que vous aurez terminé ce défi, vous obtiendrez le geste intégré Biohelmet Online. Ceci est une emote qui complète l’ensemble Predator.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces défis? Voulez-vous les compléter? Dites le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et mobile. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire en cliquant ici.