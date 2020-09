Fortnite est toujours banni de l’App Store, car Epic a perdu l’accès à son compte développeur qui régit le jeu après avoir volontairement violé les règles de l’App Store.

Fortnite pourrait ne pas revenir sur l’iPhone et l’iPad avant au moins un an, selon la documentation Apple soumise pour la procédure judiciaire entre les deux sociétés.

Une audience d’injonction est prévue pour fin septembre, date à laquelle le tribunal rendra un nouveau verdict concernant les efforts d’Epic Fortnite et Unreal Engine sur les appareils Apple.

Fortnite est effectivement mort sur iPhone, iPad et macOS. Vous pouvez jouer au jeu, mais vous ne recevrez pas les dernières mises à jour suite à l’énorme dispute juridique entre Epic Games et Apple. Tout a commencé il y a des semaines lorsque Apple a demandé à Apple de lui permettre de proposer aux joueurs sa propre option de paiement pour les achats intégrés. Lorsque Apple a refusé, Epic est allé dans le dos d’Apple et a inséré une option de paiement alternative dans Fortnite, incitant Apple à interdire le jeu. Epic a conçu la crise pour poursuivre Apple et Google pour des raisons antitrust, même si c’est le combat contre Apple qu’Epic veut mener.

Apple n’a pas simplement banni Fortnite de l’App Store; il a également menacé de supprimer les comptes de développeur d’Epic qui gèrent Fortnite et l’Unreal Engine. Epic a de nouveau intenté une action en justice, demandant à un tribunal d’émettre une ordonnance d’interdiction temporaire contre Apple. Le tribunal s’est rangé du côté d’Apple sur l’affaire Fortnite, affirmant qu’Epic se faisait du mal en ne se conformant pas aux règles de l’App Store. Mais il a également protégé le compte de développeur Epic qui gère l’Unreal Engine. Epic a eu le temps de se conformer et de réparer l’application Fortnite pour iPhone avant qu’Apple ne résilie son compte de développeur, mais le studio de jeux a décidé de continuer à mentir aux joueurs et à narguer Apple à la place. En conséquence, Apple a activé son option de résiliation du compte développeur Epic, et maintenant les deux sociétés attendent la prochaine étape de leur bataille juridique. Dans l’état actuel des choses, Apple a l’intention de ne pas autoriser Epic à se réinscrire au programme Apple Developer Program pendant au moins un an.

Sans accès à un compte développeur, Epic ne peut pas ramener Fortnite sur l’App Store et devra attendre que le temps passe, en supposant que le tribunal n’intervienne pas en sa faveur.

Le juge qui préside l’affaire a clairement indiqué que le verdict actuel n’est pas définitif et pourrait changer. Cela pourrait affecter à la fois Apple et Epic, car chacun d’eux a remporté la moitié de l’argument. Apple a remporté la victoire majeure contre Fortnite, tandis qu’Epic a réussi à sauver l’Unreal Engine pour le moment. La prochaine audience est prévue pour le 28 septembre, date à laquelle le juge peut rendre une décision similaire ou différente.

Apple a déclaré qu’il ne laisserait pas Epic Games se réinscrire au programme pour développeurs Apple pendant au moins un an. Epic Games a déposé une injonction préliminaire la semaine dernière pour annuler cette interdiction. En supposant qu’il n’y ait aucun changement, il est peu probable que Fortnite revienne sur iOS avant août 2021. pic.twitter.com/LChsKdhvHb – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13 septembre 2020

Apple a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait mis fin au compte de développeur d’Epic, car il avait annoncé la société qu’il le ferait à moins qu’elle ne corrige les violations de Fortnite. C’est dans le même document qu’Apple explique qu’il ne permettra pas à Epic de présenter une nouvelle demande au programme pendant au moins un an. Apple a envoyé à Epic une notification similaire le 28 août lors de la clôture du compte.

Les deux sociétés pourraient également régler la question avant cela, indépendamment de ce qui se passera lors de l’audience d’injonction dans moins de deux semaines. Fortnite gagne beaucoup d’argent pour Apple et Epic, de sorte que le jeu pourrait revenir sur l’App Store plus tôt que prévu.

D’autre part, Apple fait un exemple d’Epic, ayant également demandé des dommages-intérêts au tribunal. Pendant tout ce temps, Epic continue de prétendre que la situation actuelle n’est pas de sa propre faute. Epic aurait pu poursuivre Apple pour des raisons antitrust sans violer les règles de l’App Store qui régissent ce marché et sans priver les joueurs de la possibilité de jouer à Fortnite sur iPhone et iPad. Au lieu de cela, il a attiré l’attention avec sa publicité télévisée épique, espérant que les joueurs seraient dupés en soutenant Epic contre Apple. Un coup d’œil sur les réseaux sociaux suffit à faire comprendre à Epic que les joueurs ne sont pas tombés dans le piège car ils ont réalisé que la disparition de Fortnite de l’App Store était entièrement le fait d’Epic.

La taxe Apple de 30% est peut-être trop élevée et Apple devra peut-être réadapter ses frais et les règles de l’App Store au paysage mobile actuel. Il y a certainement du mérite dans cet argument, qu’il vienne d’Epic, de Microsoft ou de tout autre développeur d’applications. Mais le mécontentement vis-à-vis du contrat actuel entre les deux parties ne peut suffire à Epic pour rompre l’accord et exiger ensuite qu’il soit exempt de toute sanction.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.