En plus d’être la bataille royale la plus populaire au monde, Fortnite il a un mécanisme qui le rend assez spécial. Ce n’est pas seulement un jeu de tir à la troisième personne, car il offre aux joueurs la possibilité de créer toutes sortes de structures pour se défendre ou se déplacer sur la carte. Jusqu’à présent, vous avez eu la possibilité de modifier ces constructions avant de terminer. Mais il ne semble pas que ça va être actif longtemps. Epic a annoncé qu’il mettrait bientôt fin aux pré-éditions.

Fortnite supprimera bientôt la possibilité de modifier les bâtiments avant de les terminer

L’entreprise a parlé via le compte Twitter du jeu. Reconnaissant qu’ils sont un peu en retard, parce qu’ils voulaient implémenter ce changement dans la version 15.10 qui est sorti, ils assurent qu’il faudra peu de temps pour le réparer. «Nous savons que beaucoup d’entre vous trouvent la pré-édition inutile et aimeraient que ce soitet supprimera la possibilité de modifier une construction avant qu’elle ne soit terminée«, Ils expliquent en ajoutant qu’ils ajusteront que début 2021. Voici le message:

Nous comprenons que nous avons manqué la cible en ajoutant une option pour désactiver les pré-modifications dans le 15.10. Nous savons que beaucoup d’entre vous trouvent la pré-édition inutile et aimeraient un paramètre dans lequel vous ne pouvez pas modifier une build tant que la build n’est pas en place. Nous prévoyons d’ajuster le réglage au début de l’année prochaine. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 16 décembre 2020

Savoir plus: Fortnite Club confirme le skin Green Arrow comme cadeau de janvier

Ils ne mettent pas de date, mais j’espère dans les premières semaines de 2021 une autre mise à jour arrive avec laquelle ils établissent le changement. De plus, il faut également s’attendre à ce qu’ils apportent des peaux plus intéressantes. Ils ont récemment ajouté Black Panther et Captain Marvel, mais plus loin, le Master Chief of Halo et Kratos de God of War. ** Un skin Nintendo arrivera-t-il dans le patch pré-édité? ** Des rumeurs pointent depuis longtemps en direction de Metroid et Samus Aran.

▪ Date de sortie: 25/07/2017