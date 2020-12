Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games profite des dates les plus importantes de l’année pour apporter des événements spéciaux et des surprises à Fortnite. La saison de Noël 2020 n’a pas fait exception, car l’entreprise a préparé de nombreuses nouveautés et défis avec Operation Cooling.

Nous sommes à quelques jours de la fin de l’année, donc les joueurs espèrent qu’Epic Games préparera également une célébration pour 2021. La Battle Royale a eu de petits événements du Nouvel An dans le passé et il semble que cela se répète cette semaine.

C’est ainsi que Fortnite célébrera l’arrivée de la nouvelle année

Plusieurs joueurs et dataminers ont partagé des publications intéressantes montrant les célébrations supposées de Fortnite pour recevoir 2021. Comme nous l’avons mentionné, tout indique qu’Epic Games prépare un événement simple, car apparemment il n’aura pas la portée des célébrations précédentes que nous avons vues tout au long 2020.

Selon les informations, tous les joueurs de Battle Royale pourront sonner le Nouvel An avec un événement spécial où il y aura des feux d’artifice et d’autres effets visuels tout au long de la carte du jeu.

En revanche, on s’attend à ce qu’une fissure brillante puisse être vue dans le ciel du Battle Royale pendant quelques heures. Il est important de mentionner qu’Epic Games n’a pas dévoilé les détails officiels de ce qu’il prépare pour la fin de l’année, mais c’est un fait que nous saurons très bientôt.

Des fuites indiquent que le premier événement de 2021 sera très similaire aux autres célébrations du Nouvel An, mais on ne sait pas si Epic Games offrira d’autres types de contenu spécial ou de cadeaux aux joueurs. Ci-dessous, une vidéo qui montre une partie des célébrations du Nouvel An.

Voici un aperçu du jeu sur ce qui devrait se passer lors de l’événement du Nouvel An! Une grande faille s’ouvrira à côté d’un tas de feux d’artifice. pic.twitter.com/ADcWqCTDJa – InTheShade – Fortnite Leaks (@InTheShadeYT) 23 décembre 2020

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

