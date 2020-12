Fortnite prépare une fonction très populaire dans Minecraft

Capture d’écran de Fortnite

Après l’arrivée des PNJ dans cette saison 5 de Fortnite Chapter 2, Epic Games aurait l’intention d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour ces personnages à l’avenir. L’une de ces nouveautés serait l’option de Commerce, selon l’une des dernières rumeurs.

Selon le célèbre initié Fortnite connu sous le nom d’HYPEX, Epic Games prépare une mise à jour qui permettra de négocier avec des PNJ dans le plus pur style Minecraft ou Call of Duty: Warzone. En principe, cela permettrait vendre du butin indésirable et achetez des gouttes d’approvisionnement pour 600 pièces d’or.

Nous pourrions obtenir plus de services de PNJ où ils vous achètent du butin ou génèrent 1 butin de ravitaillement pour 600 pièces d’or! – HYPEX (@HYPEX) 21 décembre 2020

Pour le moment, ce n’est rien de plus qu’une simple rumeur, bien que l’initié ait montré à plusieurs reprises avoir des informations de qualité. Sans aucun doute, ce serait une nouveauté plus qu’intéressante et fournirait un nouveau point de stratégie et jeu tactique aux jeux Fortnite.

Nous devrons attendre les prochaines mises à jour pour voir si l’initié avait raison et Epic Games finit par introduire cette nouveauté dans les PNJ Fortnite.

