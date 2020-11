Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison actuelle de Fortnite et de la guerre sur le Nexus est sur le point de se terminer, car depuis quelques semaines, Galactus peut déjà être vu dans le ciel de Battle Royale. Comme vous l’imaginez, tout se terminera par une grande bataille contre le mangeur de mondes.

Si vous attendez avec impatience cet événement majeur, vous serez heureux d’apprendre qu’Epic Games a enfin confirmé quand cela se produira. La confrontation finale de la guerre sur le Nexus marquera également le début d’une nouvelle étape pour la Battle Royale.

Quand la bataille contre Galactus aura-t-elle lieu dans Fortnite: Battle Royale?

La saison actuelle du titre durera plus longtemps que prévu, car le combat contre Galactus se déroulera jusqu’au mois prochain. Les joueurs pourront montrer leurs compétences et combattre le méchant le mardi 1er décembre.

L’événement débutera à 15 h 00, heure de Mexico. Epic Games a invité les joueurs à rejoindre le combat contre Galactus, car cela garantissait un événement plein d’enthousiasme et de surprises.

La société a également donné quelques conseils pour préparer l’événement. Il faudra avoir téléchargé la version 14.60 de Battle Royale. De plus, il est important de commencer le jeu au moins 60 minutes avant l’heure de l’événement.

De cette manière, les joueurs qui souhaitent participer auront une place garantie. Les utilisateurs intéressés pourront utiliser l’intégration de Houseparty pour passer des appels vidéo et profiter de l’événement avec leurs amis.

Le bus de combat est chargé et prêt à partir. C’est notre dernière position pour sauver toute la réalité. Le dévoreur des mondes arrive le 12 janvier 20 16 h HE http://t.co/AGuTlNcu3h pic.twitter.com/ERKfEh4M9S – Fortnite (@FortniteGame) 21 novembre 2020

“Ce n’était qu’une question de temps. Galactus s’approche de l’île et le destin de toute notre réalité est en danger. Rejoignez le combat ultime contre Galactus pour la seule fois lors du dernier épisode de l’événement War on the Nexus », a commenté Epic Games.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.