Un des jeux le plus réussi dans la bataille royale et la proposition en ligne C’est, sans aucun doute, Fortnite. Le titre Epic Games est l’un des jeux les plus importants depuis des années et continue de mener à bien des égards. Bien sûr, il se distingue non seulement par sa grande variété de propositions au sein de la carte, mais même par les propositions personnalisées pour les joueurs.

Voici comment les emotes sont présentées, ces gestes que de nombreux joueurs utilisent pour s’exprimer lors de leurs matchs et qui constituent une révolution à bien des égards. Mais s’il existe déjà une grande variété de gestes que les joueurs peuvent utiliser, cela va encore plus loin avec l’arrivée d’une emote qui non seulement apporte le rythme de Dua Lipa, mais inclut même sa danse sur TikTok, créée pour Danseuse australienne Hannah «thexhan» Balanay.

Après avoir été présenté sur les réseaux sociaux, l’emote est désormais disponible à l’achat dans la boutique Battle Royale. Comme indiqué dans le magasin, Vous devez l’acheter pour 500 V-Bucks, donnant ainsi l’opportunité de faire passer la danse populaire de la vie réelle à l’un des jeux les plus réussis depuis longtemps. Et, bien sûr, peu importe le temps que cela prend, il a encore de bonnes propositions pour les joueurs.

Fortnite: Battle Royale est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android. Actuellement, il reste l’une des grandes absences pour iPhone, même si la bataille juridique entre les deux sociétés devrait se terminer bientôt. Mentir tellement, nous vous encourageons à profiter de la proposition sur l’une des plates-formes mentionnées pour faire place à la grande action disponible dans le jeu.