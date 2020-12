Le dangereux prédateur arrive-t-il à Epic’s Battle Royale?

La la nouvelle saison de Fortnite concerne les chasseurs. Grâce à cela, Kratos de God of War s’est déjà faufilé dans le jeu, et il devrait également y avoir une autre signature venant de Halo. Mais que se prépare-t-il d’autre pour le Battle Royale à la mode? Pour le moment, il n’y a plus d’indications claires, sauf une qui s’est glissée sur la carte du jeu. Plusieurs indices indiquent l’arrivée de Predator à Fortnite.

Predator commence à se piquer la tête dans Fortnite

Cette fois, ce ne sont pas des informations qui proviennent de l’exploration de données ou de quelque chose du genre. Les indices qui indiquent l’arrivée de ce chasseur extraterrestre se trouvent sur la propre carte du jeu. Comme l’utilisateur T5G sur Twitter l’a bien souligné, au sein de Stealthy Stronghold, plusieurs éléments suggèrent que ce personnage se rapproche. “Un camion utilisé comme générateur (comme dans le film Predator), en plus de l’hélicoptère écrasé et du LOGO du Predator fixant une cible, le tout au même point d’intérêt …”, souligne-t-il dans le message, avec plusieurs images des plus illustratif que vous pouvez voir ci-dessous:

Fortnite taquine une collaboration PREDATOR dans Stealthy Stronghold. Regarde ça. Camion utilisé comme générateur (dans le film Predator) plus l’hélicoptère écrasé et le LOGO du prédateur se verrouillant sur quelque chose dans le même POI. sournois sournois @DonaldMustard pic.twitter.com/JAoIQhZI8Y – T5G (@ Top5Gamingx) 5 décembre 2020

Pour le moment, Epic n’a rien confirmé ni nié, mais les indices sont très clairs. Ce n’est pas la première fois que Fortnite donne des indices sur un nouveau personnage, et bien plus encore avec cette saison, qui a ouvert l’interdiction des collaborations les plus folles que vous puissiez imaginer. C’est ainsi que nous pouvons retrouver Wolverine, Kratos et le Mandalorien dans le même jeu, et comment il est également possible que nous voyions Samus Aran. Le chasseur de primes de Metroid affrontera-t-il le prédateur dans Fornite?

