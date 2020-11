Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le conflit entre Epic Games et Apple n’est pas terminé, le procès entre les deux sociétés se déroulant jusqu’à l’année prochaine. Pour cette raison, les utilisateurs d’appareils iOS n’ont pas pu jouer ou profiter des dernières nouvelles de Fortnite.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, le jeu a été supprimé de l’App Store peu de temps après qu’Epic Games ait tenté de sauter les frais de l’Apple Store. Cela a généré un combat juridique qui a affecté une partie importante de la communauté Battle Royale.

Un rapport récent indique que Fortnite pourrait revenir très bientôt sur les appareils iOS. Cela ne serait pas possible grâce à un accord entre les sociétés impliquées, puisque les joueurs pourraient profiter de Battle Royale via Nvidia GeForce Now, un service de streaming.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Les joueurs pourraient revenir à Fortnite sur iOS grâce à GeForce Now

Selon les informations de la BBC, Nvidia travaille sur une version de GeForce Now qui fonctionnera via le navigateur Safari sur sa version mobile. De cette façon, les joueurs auraient une alternative pour revenir à Battle Royale à partir de leurs appareils iOS.

D’autre part, il est souligné qu’Apple ne serait pas en mesure de réaliser un profit sur les articles vendus dans Battle Royale si le jeu était exécuté via le service Nvidia. Ce ne serait pas non plus un problème à long terme, car Apple ne restreint pas les services tiers qui fonctionnent via votre navigateur.

Le retour possible du jeu sur iOS est certainement une bonne nouvelle; cependant, Nvidia GeForce Now n’est pas nécessairement une alternative viable pour tous les joueurs car il s’agit d’un service de jeu en nuage.

La réalité est que ni Epic Games ni Nvidia n’ont rien commenté à ce sujet. Une partie de la communauté a des doutes sur cette possibilité, d’autant plus que le conflit juridique avec Apple se poursuit.

D’autre part, il faut se rappeler qu’Epic et Nvidia ont collaboré à diverses occasions sur des projets liés à la Battle Royale. De plus, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, estime que les services cloud sont nécessaires pour mettre fin à certains monopoles.

En fait, Fortnite prend déjà en charge GeForce Now. Epic Games a clairement indiqué qu’il prendrait en charge le service de streaming et collaborerait avec Nvidia sur divers projets connexes.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.