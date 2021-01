Fortnite, imparable où qu’il aille

La chaîne d’information de la console Commutateur Nintendo a publié une liste de 20 matchs les plus joués en 2020 parmi les joueurs européens. “La note est basée sur la durée de jeu de toutes les consoles Nintendo Switch sur lesquelles les utilisateurs européens de comptes Nintendo partager vos informations d’utilisation«, A précisé Nintendo avant de révéler la liste.

À la surprise de certains, la bataille royale gratuite Fortnite Il a réussi à être le jeu le plus joué de 2020 sur Nintendo Switch, suivi d’Animal Crossing: New Horizons, un best-seller lancé en mars dernier. Parmi le reste des titres se reflète la pénurie de nouveautés cette annéeDepuis Pokémon Sword, Zelda: Breath of the Wild ou Mario Kart 8 Deluxe occupent des positions élevées, démontrant également leur succès durable auprès des joueurs.

Les jeux Nintendo Switch les plus joués en 2020

Fortnite Animal Crossing: New Horizons Pokémon Sword Pokémon Shield Minecraft Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros.Ultimate Super Mario Odyssey FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition New Super Mario Bros.U Deluxe Super Mario Maker 2 Rocket League Luigi’s Mansion 3 Pokemon: Allons-y, Pikachu Pokemon: Allons-y, Eevee Splatoon 2 Super Mario Party Asphalt 9: Legends Fire Emblem: Three Houses