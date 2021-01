Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite est un jeu extrêmement populaire et ses joueurs comprennent un certain nombre de fans de football. Epic Games veut les chouchouter et c’est pourquoi leur Battle Royale recevra du contenu de certaines des équipes les plus importantes de ce sport.

Par le biais d’une déclaration, Epic Games a annoncé qu’à partir du 23 janvier, l’ensemble Remate sera en vente dans le magasin Fortnite: Battle Royale. C’est une tenue pour personnages masculins ou féminins qui vous permettra de choisir entre 10 variantes différentes représentant 23 clubs, équipes de football avec lesquelles Epic s’est allié.

Pour quelles équipes y aura-t-il des skins? Nous vous laissons la liste complète ci-dessous:

Manchester City FC Juventus AC Milan Inter Milan AS Roma Seattle Sounders FC Atlanta United FC Los Angeles FC Santos FC Wolverhampton Wanderers FC West Ham United FC Séville FC Sporting CP Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 VFL Wolfsburg Rangers FC Celtic FC Cerezo Osaka Melbourne City FC Sydney FC Western Sydney Wanderers EC Bahia

Certains des uniformes qui arriveront à Fortnite

D’autre part, Epic Games a également confirmé l’arrivée d’un geste inspiré de Pelé au magasin. C’est une emote qui vous permettra de célébrer les pertes et les victoires tout comme la star brésilienne a célébré des centaines de buts dans sa carrière: courir, sauter et lever le bras.

Vous pouvez voir la célébration ci-dessous:

L’émote Pelé Celebration sera disponible à la vente dans la boutique Fortnite: Battle Royale à partir du 23 janvier. Pour le moment, on ne sait pas quel sera son prix.

Fortnite organisera la Pele Cup

Désormais, Epic Games souhaite que l’arrivée du contenu de football dans Fortnite: Battle Royale soit un motif de célébration. C’est pourquoi il a organisé la Pele Cup.

Il s’agit d’un tournoi dans lequel les joueurs peuvent s’affronter pour gagner l’émote Pelé Celebration et l’ensemble de vente aux enchères. Les 500 meilleurs joueurs de chaque région recevront ces articles cosmétiques, tandis que les 3 meilleurs recevront un maillot signé Santos Futbol Club.

Fortnite aura un mode football

Ça te parait peu? Ensuite, vous devez savoir qu’Epic Games a également préparé un mode football spécial qui fait partie du mode créatif de Fortnite: Battle Royale.

Dans une nouvelle île créative inspirée du football, 4 joueurs s’affronteront pour être celui qui marquera le plus de buts. Pour déplacer la balle, ils peuvent utiliser leur corps, leurs pioches et autres power-ups.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous enthousiasmé par le contenu de football de Fortnite: Battle Royale.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch et mobile. Vous pouvez en savoir plus sur ce Battle Royale en cliquant ici.