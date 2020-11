Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce week-end, Epic Games a annoncé un nouveau contenu pour la série Fortnite Idol. Les fans de Battle Royale pourront bientôt obtenir un skin basé sur Lachlan, youtuber et un membre important de la communauté du titre.

Le pack de contenu de la série Idol arrivera dans la boutique Battle Royale dans les prochains jours, mais il y aura un moyen d’obtenir les nouvelles gratuitement et avant tout le monde. Cela sera possible grâce à un tournoi organisé par Epic et qui débutera très bientôt.

Vous pouvez donc avoir la peau de Lachlan gratuitement dans Fortnite

Comme promis, Epic Games a révélé tous les détails sur la compétition Fortnite Idol Series. Le tournoi s’appelle Lachlan’s Peak Frenzy et les gagnants recevront le contenu cosmétique du youtubeur.

Pour être plus précis, les gagnants remporteront la tenue de Lachlan, un sac à dos rétro, une pioche et un geste. Le tournoi débutera officiellement dimanche prochain, le 8 novembre. Les parties se joueront dans la Battle Royale avec des équipes de 3 joueurs.

Le but est de trouver des moyens ingénieux pour vaincre vos adversaires et remporter la victoire royale. Ceci étant donné que seule la pioche sera utilisée comme arme principale, qui peut être combinée avec différents types de grenades.

Les matchs seront joués sans bouclier et il n’y aura pas d’objets de guérison sur la carte. Cependant, les joueurs pourront retrouver une partie de leur santé en éliminant des ennemis ou en utilisant des émoticônes. Pour rendre les choses plus intéressantes, vous ne pouvez prendre qu’un maximum de 10 unités de chaque matériau de construction.

De l’esprit de @LachlanYT vient le tournoi Pickaxe Frenzy! Concourez pour courir la chance de gagner l’ensemble cosmétique Lachlan avant sa sortie. Lisez tout sur cet événement sauvage ici: https://t.co/PwH54ttU6L – Fortnite (@FortniteGame) 1 novembre 2020

Les participants auront 2 heures pour terminer 10 parties du tournoi. De plus, vous devez avoir une authentification en 2 étapes pour faire partie du concours. Il n’y aura pas de matchmaking, vous devez donc jouer avec des amis.

Lachlan n’a pas révélé à quoi ressemble sa peau pour l’instant, mais le youtubeur prépare déjà une diffusion en direct pour partager tous les détails de son contenu. Cela se produira sur votre chaîne YouTube le 7 novembre à 18 h 00, heure de Mexico.

