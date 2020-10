Le développeur indépendant Animu Game est en train de finaliser les détails pour apporter à l’eShop de la console Joy-Con son premier travail, avant Fantasy Versus entre autres titres, il s’agit de Transférer vers le ciel, ongle aventure Style d’anime en trois dimensions rempli d’énigmes et d’une histoire intrigante. Nous y accompagnerons une jeune princesse, qui tente d’atteindre le sommet d’une tour qui atteint le ciel, la même tour qui avait mystérieusement disparu il y a des années et réapparaît maintenant à nouveau, notre objectif est de trouver des réponses, bien que pour cela nous allons devoir Montez à travers des puzzles tordus et de nombreuses batailles contre des créatures agressives, un défi qui nous attend jusqu’à ce que nous atteignions le sommet de cet étrange lieu de légende.

Histoire

Il était une fois une grande tour dans le ciel. Les gens ont joyeusement exploité le cristal pendant ces jours prospères. Jusqu’à ce que ce désastre se produise … Un temps passé que l’histoire a oublié. Et maintenant, il est à nouveau ressorti des nuages: la tour du ciel.

Le jeu

Découvrez l’histoire de la tour du ciel!

Forward to the Sky est un jeu d’aventure et d’action à la troisième personne situé dans les ruines de la tour du ciel. Vous collecterez tous les cristaux pour connecter l’histoire et tout révéler une fois que la princesse atteindra le niveau supérieur.

Caractéristiques

Puzzle de plate-forme: le jeu se caractérise par son mélange d’énigmes, d’action et d’aventure. Un ton relaxant, un style joyeux et aventureux mais avec une musique calme, des commandes simples et des combats. Un jeu que tout le monde peut terminer et qui offre un plaisir supplémentaire avec difficulté pour les joueurs engagés.

Il y a 6 niveaux extraordinaires à explorer. Combattez les éléments, traversez les pièges et jouez avec les mécanismes interactifs pour résoudre les énigmes. Trouvez le moyen de découvrir l’histoire dans le ciel!