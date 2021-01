Profitant du CES virtuel qui se tient actuellement, Fossil a dévoilé sa nouvelle génération de montres intelligentes: le Fossil Gen 5 LTE. En soi, ce n’est pas une nouvelle génération puisqu’il s’agit du même Fossil Gen 5 avec une connectivité 4G LTE. Et en conservant un design sportif qui ne s’écarte pas excessivement du style que Fossil maintient dans sa ligne de montres.

Les smartwatches avec Wear OS ont trouvé leur place dans le catalogue des sociétés complémentaires classiques, car beaucoup ont profité du système d’exploitation de Google pour proposer des appareils intelligents comme alternative aux montres classiques. Fossil fait partie de ces marques: sa gamme de montres connectées avec des modèles Wear OS trésors avec un bon rapport qualité-prix. Le nouveau Fossil Gen 5 LTE est un bon échantillon.

Fiche technique Fossil Gen 5 LTE

FOSSIL GEN 5 LTE

ÉCRAN

AMOLED 1,28 pouces

416 x 416 pixels

PROCESSEUR

Snapdragon Wear 3100

MÉMOIRE RAM

1 Go

STOCKAGE INTERNE

8 Go

SYSTÈME OPÉRATIF

Porter OS

TAMBOURS

310 mAh

Charge rapide

CONNECTIVITÉ

4G LTE

Bluetooth 4.2 LE

Wifi

NFC

GPS

COMPATIBILITÉ

Android 6.0 ou supérieur

iOS 12.0 ou supérieur

LA RÉSISTANCE

5 guichets automatiques

CAPTEURS

Altimètre

Lumière ambiante

Gyroscope

Fréquence cardiaque

Boussole

AUTRES

Haut-parleur et microphone (compatible avec Google Assistant)

Convient aux paiements mobiles

Contrôle musical

Charge magnétique

PRIX

349 $

287 euros pour changer

Renouvellement timide, maintenant avec LTE intégré

Le Fossil Gen 5 LTE est une amélioration par rapport au précédent Fossil Gen 5, il dépasse également le Fossil Gen 5E. Bien sûr, essentiellement au niveau de la connectivité depuis la montre garde le matériel presque intact, ainsi que l’apparence extérieure. Et comme ils sont tous basés sur Wear OS, le logiciel ne change pas grand-chose non plus de l’un à l’autre.

La nouvelle montre Fossil dispose d’un écran AMOLED de 1,28 pouces, monte un processeur Snapdragon Wear 3100, comprend 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, propose un bouton central avec une couronne rotative et deux boutons secondaires programmables, dispose d’un lecteur de fréquence cardiaque, le Fossil Gen 5 LTE gère les paiements mobiles par NFC et, évidemment, utilise la 4G pour que l’indépendance du téléphone est une réalité.

Le Fossil Gen 5 LTE possède un boîtier de 45 mm en acier inoxydable avec une multitude de bracelets au choix (18 mm). Il est disponible en noir et or, a une protection contre la poussière et l’eau (5 ATM) et son chargeur magnétique recharge 80% de la batterie en 50 minutes environ. Sur papier, il devrait donner jusqu’à deux jours d’utilisation sur une seule charge (sans l’écran toujours allumé).

Prix ​​et disponibilité de Fossil Gen 5 LTE

Cette smartwatch est déjà disponible aux États-Unis: elle peut y être achetée en pré-commande via la boutique en ligne de la marque. Son prix est de 349 dollars, environ 287 euros à changer.

