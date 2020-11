La Stranger Things saison 4 c’est l’un des plus attendus. La production le sait et a fait l’un des acteurs les plus célèbres du monde de l’horreur. Selon Entertainment Weekly, Robert Englund – mieux connu comme Freddy Krueger – a rejoint le casting de la série qui comprend d’autres acteurs de Game of Thrones et Fantastic Animals.

Englund jouera Victor Creel, un homme dérangé qui est détenu dans un hôpital psychiatrique après un terrible meurtre qu’il a commis il y a plusieurs décennies. L’acteur utilisera ses compétences d’intimidation cela a fait de lui une légende, grâce à A Nightmare on Elm Street.

L’icône du cinéma d’horreur des années quatre-vingt a été activement impliquée dans la série de films créée par Wes Craven. Plus tard, il a fait quelques petits rôles dans des films pour la télévision et a fait du doublage pour des séries animées et des jeux vidéo, jouant principalement le rôle de Freddy Krueger qui l’a conduit à la gloire.

L’un de ceux qui devront traiter avec Englund sera l’acteur Jamie Campbell Bower, qui joue le jeune Grindelwald dans Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Campbell Bower jouera Peter Ballard, qui travaille comme assistant à l’hôpital où il est détenu Victor Creel.

La saison 4 de Stranger Things se rendra en Russie

Robert Englund (à gauche) et Tom Wlaschiha (à droite) rejoignent le casting de ‘Stranger Things’

Un autre visage bien connu ajouté à la distribution de Stranger Things saison quatre est Tom Wlaschiha, mieux connu comme “L’homme sans visage “de Game of Thrones. Wlaschiha a joué un rôle majeur dans les saisons 5 et 6 de la série HBO lorsque Arya Stark arrive à Braavos. Loin d’être un homme sans visage, maintenant l’acteur se faire passer pour un gardien de prison qui est responsable du chef Jim Hopper lorsqu’il est arrêté en Russie.

Enfin, Sherman Augustus (Westworld, Into the Badlands) et Mason Dye (The Goldbergs) se joignent. Augustus jouera le lieutenant-colonel Sullivan, tandis que Dye jouera une star du sport qui voit son avenir menacé. Ils ont tous deux quelque chose en commun: arrêter la perversité à Hawkins avant qu’elle ne continue de faire plus de ravages.

Pour le moment, les détails de l’intrigue et le date de sortie de la saison 4 de Stranger Things. Suite au blocage causé par la pandémie COVID-19, la production a dû être interrompue. Pendant tout ce temps, les scénaristes ont terminé l’histoire et ont ensuite repris le travail en septembre.

La signature de Robert Englund marque son retour dans une production majeure et son apparition dans Stranger Things n’est pas un hasard. Il appartient désormais aux nouvelles générations de rencontrer l’un des acteurs les plus emblématiques des films d’horreur d’il y a plus de trois décennies.