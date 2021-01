Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le marché des applications mobiles a énormément augmenté en 2020 en raison de la pandémie. Aujourd’hui, le cabinet de conseil App Annie, a livré sa liste annuelle avec le meilleur nombre d’applications mobiles au Chili.

Dans les applications les plus téléchargées et en partie aussi en raison du verrouillage, Tik Tok, Zoom Cloud Meetings et Google Meet ils ont respectivement pris les 3 premières positions. Quant aux jeux, les 3 plus téléchargés sont Ludo Club, parmi nous et Free Fire, dans cet ordre.

Cependant, lorsque nous parlons de bénéfices, c’est là que les choses vont bien, car l’application qui a généré le plus d’argent sur le marché mobile était tinder, l’application de rencontres 1313. Par contre, le jeu qui a généré le plus d’argent était Free Fire, suivi de Roblox.

En parlant plus de chiffres macro, le nombre total de téléchargements d’applications a augmenté de 7% en 2020, par rapport à 2019. Bien que les revenus aient augmenté parce que Les Chiliens ont dépensé en moyenne 20% plus d’argent sur les applications mobiles au cours de la dernière année, environ 143 milliards USD au total.

