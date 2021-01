Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Sans aucun doute, les méchants d’anime doivent être l’une des parties les plus importantes pour raconter l’histoire de nos héros préférés, mais qui est le plus puissant de tous? La Saut hebdomadaire Shonen, il a posé la même question, et a mené une enquête auprès de 300 hommes et femmes de tous âges, pour faire une liste avec le top 10 des méchants les plus forts.

1.- Frezzer

Incontestablement le premier devait être le grand Frezzer. Non seulement l’empereur maléfique est-il assez puissant pour détruire des planètes entières, mais il a également été le premier ennemi à voir Goku transformer en Super sayayin.Mais Frezzer Cette position est gagnée pour le souvenir indélébile qu’elle a laissé à tous les adeptes de la série légendaire de Akira Toriyama

2.- Muzan Kibutsuji

Le nouvel antagoniste du très réussi Kimetsu no yaiba c’était aussi une valeur sûre. Le démon millénaire mérite sa place pour le risque qu’il pose en tant que force du mal qui semble vraiment imparable.

3.- Raoh

Peut-être le moins connu du sommet, ce méchant est d’un vieil anime appelé Hokuto no ken, qui est devenu très célèbre il y a quelque temps pour le mème d’Omae wa mou shindeiru

4.- Majin Buu

Un autre personnage bien connu et le favori de beaucoup, clairement l’être qui a transformé tous les humains en chocolat devait être sur la liste et les a ensuite mangés, de plus, ses évolutions ont donné plus qu’un casse-tête au Saiyans et ses alliés.

5.- Meruem

Dernier point mais non le moindre, nous avons le prince de la fourmis chimères. Le seul capable d’affronter la Président de la association de chasseurs et le vaincre, mais non sans être gravement endommagé par la bataille.

