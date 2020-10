Je vous salue avec grand plaisir dans cette nouvelle édition de #FridayRetro. Je vous remercie d’être ici. Avez-vous déjà pensé au nombre de projets de jeux vidéo qui restent en cours ou qui ont dû changer complètement? Il y a plusieurs exemples très intéressants, donc cette semaine nous allons en détailler quelques-uns. Inutile de dire que nous nous concentrerons sur les jeux rétro, car c’est notre seul gros.

Le terminateur Sunsoft qui ne pouvait pas être

Bien qu’il ne se compare pas à l’énorme succès de sa suite, The Terminator était un film qui a cédé la place à une base de fans assez robuste. Cette renommée, comme prévu, a été vue dans les jeux vidéo. Sunsoft préparait un titre basé sur le film de James Cameron de 1984, mais la licence a expiré et ils ont dû restructurer tout leur plan. Le résultat a été Journey to Silius, un jeu où vous contrôlez Jay McCray, qui cherche à démanteler le groupe terroriste qui a tué son père.

Bien que des changements substantiels aient été apportés au produit final, certains clins d’œil évoquent l’environnement de The Terminator. D’un autre côté, l’histoire m’a beaucoup rappelé Ninja Gaiden, tandis que le gameplay m’a transporté vers Contra et Batman, de Sunsoft lui-même. La musique se démarque également car elle a été composée par Naoki Kodaka, qui a également imprimé ses talents sur Blaster Master et Gremlins 2: The new batch. Il convient de noter que quelques années plus tard, en 1992, Radical Entertainment a sorti un titre basé sur le même film, mais avec très peu de résultats mémorables.

Voici à quoi ressemble le dernier boss de ce court titre

Une décision sans fondement

Pensez-vous vraiment que la suite de Super Mario Bros., fournie avec la NES et à travers laquelle des milliers de personnes ont fait leurs premiers pas dans les jeux vidéo, ne se serait pas bien vendue? On connaît l’histoire: Nintendo a décidé de nous priver, au moins pour ce moment, de jouer la deuxième partie de la saga, arguant que la difficulté affecterait les ventes. Au lieu de cela, ils nous ont donné une version adaptée de Doki Doki Panic. Les temps et les critères ont changé, mais je pense que si le jeu qu’ils nous ont envoyé est très bon, la décision de Nintendo n’était pas la meilleure et peut être ajoutée à la liste des gaffes de l’entreprise.

Quelques raisins secs qui n’ont pas passé

C’est un cas très curieux, puisqu’il s’agit d’un titre dans lequel vous contrôlez un pruneau qui doit sauver une bande musicale de pruneaux pour donner un concert. Le concept était drôle et Capcom était disposé à publier The California Raisins: The Grape Escape, mais le projet a été annulé car les ventes de raisins secs de Californie ont considérablement diminué à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ce qui aurait également affecté la commercialisation. du titre. Bien qu’ayant été complètement terminé, tout est resté dans l’intention et actuellement, la seule façon de le jouer est via un émulateur, pour autant que je sache.

Le singe qui se bat

Nintendo Power a publié une brève bande-annonce pour Bio Force Ape en 1991, affirmant que c’était une expérience jamais vue auparavant sur la NES et appelant le jeu le jeu à défilement le plus rapide sur la console. Il s’agit d’un chimpanzé qui consomme une certaine substance qui en fait un super chimpanzé, en plus de lui donner des capacités extraordinaires de combat. Cela m’a rappelé Altered Beast. C’est un titre hilarant, une sorte de Sonic combiné avec Metroid (il y a une carte très similaire). Je dois dire que le scrolling est vrai, mais il ne favorise pas le progrès car on ne sait pas dans quoi on va se heurter. Les ennemis sont aussi maladroits qu’ils peuvent l’être et vous pouvez les battre avec un coup de poing ou un coup de pied net, mais ce qui m’a bien fait rire, c’est que vous pouvez aussi les vaincre avec un marteau de style Zangief ou avec un suplex. Cela m’a également rappelé l’infâme The Cheetamen. Le prototype est disponible en ligne. Si vous le pouvez, essayez-le.

Nintendo Power l’a trop gonflé

Un concept totalement déplacé

Vous avez peut-être entendu parler d’un développeur nommé Wisdom Tree. Ils se spécialisent dans les jeux sur le thème biblique. Dan Lawton, son fondateur, était fan du film Hellraiser, il voulait donc en faire un titre basé sur celui-ci (assez étrangement). En plus d’acheter les droits du film, le studio anciennement connu sous le nom de Color Dreams a acheté le moteur graphique Wolfenstein 3D pour donner à leur projet un style dynamique et profiter de la popularité que le genre commençait à gagner. Il s’est avéré plus tard qu’en raison de complications techniques, le développement devait être arrêté pour la NES. De plus, Doom était déjà sorti et les gens de Wisdom Tree pensaient que leur jeu ne serait pas égal. En revanche, ils considéraient qu’un thème d’horreur ne cadrait pas avec leur concept de jeux familiaux. Neta a-t-il dû passer autant de temps pour qu’ils en tiennent compte?

Finalement, le développement s’est déplacé sur le terrain de la Super Nintendo et il a été décidé de donner au titre une teinte biblique. C’est ainsi que l’Arche de Noé Super 3D (également connue sous le nom de Super Arche de Noé 3D) a émergé, où vous contrôlez Noé et vous devez endormir les animaux à l’intérieur de l’arche. L’environnement, bien sûr, est le même que celui de Wolfenstein 3D. Le jeu était déjà terminé, mais un petit problème se posait: ils n’avaient pas l’autorisation de Nintendo pour le publier. Comme vous le savez, ceux de Kyoto avaient alors des politiques très strictes concernant le matériel qui pouvait apparaître sur leurs consoles, alors Wisdom Tree a conçu un plan qui consistait à inclure un système dans la cartouche qui «contournerait» le blocus de Nintendo. Pour ces raisons, la cartouche Super Noah’s Ark 3D est la plus rare que vous puissiez trouver, car pour y jouer, vous devez insérer une autre cartouche Super Nintendo qui sert de leurre à la console pour vous permettre de la jouer. C’est la seule cartouche Super Nintendo commercialisée qui n’est pas autorisée par le grand N.

Bien qu’il y ait la cartouche de reproduction, la cartouche de collecte est celle-ci

Il y avait une rumeur selon laquelle ID Software a vendu le moteur graphique à Wisdom Tree parce qu’ils étaient en colère contre Nintendo et leurs restrictions pour la version Super Nintendo de Wolfenstein 3D. Cela a déjà été démenti par les gens d’ID Software, mais cela reste pour l’anecdote d’un projet qui a pris de nombreux virages avant de devenir le produit final que nous connaissons maintenant, ce qui est loin de l’idée originale que ses créateurs avaient. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez l’acheter sur Steam pour 55,99 $ MXN.

Dans l’industrie que nous aimons le plus, des cas comme ceux que j’ai mentionnés ici se sont produits et continueront de se produire. Dans le meilleur des scénarios, le jeu en question est bon, comme avec Journey to Silius; dans d’autres, l’histoire qui se cache derrière suscite beaucoup plus d’intérêt que le titre lui-même. Quoi qu’il en soit, il est intéressant de connaître ces petits coins et recoins de l’histoire du jeu, car dans de nombreux cas, ils nous aident à comprendre certaines décisions ou changements de dernière minute que les développeurs apportent.

J’espère que vous avez apprécié cet article. N’oubliez pas que nous attendons vos commentaires tant sur le site que sur les réseaux sociaux. Nous nous lirons dans le prochain #FridayRetro.