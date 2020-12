L’application FRITZ! App WLAN est un outil très intéressant qui dispose d’un large éventail de fonctions pour nous aider à garder notre réseau Wi-Fi sous contrôle, de manière simple et efficace.

Cette application est compatible avec les systèmes d’exploitation iOS et Android, ce qui signifie que nous pouvons l’utiliser sur un grand nombre d’appareils mobiles (tablettes et smartphones), et il est également entièrement gratuit. Pour commencer à profiter de ses avantages, il suffit d’entrer dans l’App Store, au cas où nous aurions un appareil iOS, ou dans le Google Play Store, si nous utilisons un terminal basé sur Android, et de le télécharger, sans plus tarder.

Une fois que nous l’avons téléchargé, il ne nous reste plus qu’à effectuer un processus de jumelage avec notre FRITZ! Box et le tour est joué!, nous serons prêts à tirer le meilleur parti de vos possibilités.

FRITZ! App WLAN: aperçu de ses fonctions

Avec FRITZ! App WLAN, nous pouvons contrôler tous les aspects clés de notre connexion Wi-Fi, y compris de l’état et de la vitesse de celui-ci aux appareils qui y sont connectés.

Ainsi, par exemple, si nous constatons que notre connexion Wi-Fi ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le devrait, nous pouvons accéder à l’application WLAN FRITZ! App pour vérifier l’état de notre Wi-Fi, et nous pouvons aussi examiner les appareils connectés actuellement pour identifier facilement la présence éventuelle d’étrangers.

Une autre fonction intéressante est la mesure de la couverture de notre réseau Wi-Fi, puisqu’elle nous permet analyser la portée dudit réseau à certains endroits de notre maison. Cela nous aidera à localiser, sans effort, d’éventuelles zones mortes, et nous permettra d’avoir les informations dont nous avons besoin pour évaluer si nous pouvons le résoudre en modifiant la position du routeur, ou si, au contraire, nous devrons recourir à un répéteur Wi-Fi, ou à un appareil PLC.

Si nous avons besoin de placer un répéteur Wi-Fi, avec FRITZ! App WLAN, nous l’aurons également très facile, car il dispose d’un outil qui nous aidera à identifier le meilleur endroit pour le placer. Pour ce faire, nous devons entrer “mes répéteurs” et suivre le processus autoguidé. Avant de finaliser ce processus, nous recevrons une nouvelle mesure de la couverture offerte par cet endroit spécifique afin que nous sachions clairement à quels résultats nous pouvons nous attendre en plaçant le répéteur Wi-Fi dans cette prise.

Grâce au WLAN de FRITZ! App, nous saurons, à tout moment et de manière réaliste, à quelle vitesse notre réseau Wi-Fi enregistre, quelle portée il a, dans quel état il se trouve et quels appareils sont connectés à tout moment Nous aurons l’aide dont nous avons besoin pour placer de manière optimale un répéteur Wi-Fi, et nous pourrons également activer l’accès invité spécial.

N’oubliez pas qu’il est également disponible, entièrement gratuit, l’application MyFRITZ!, une solution qui représente également une valeur très intéressante, puisqu’elle nous permet de profiter d’un large éventail de fonctions et d’options de configuration de notre réseau.

Contenu proposé par AVM FRITZ.