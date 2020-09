La domotique s’est démocratisée et, grâce à cela, elle est devenue une alternative de plus en plus populaire, une réalité qu’AVM a vue, et qu’il souhaitait promouvoir avec des solutions comme le FRITZ! DECT 210, une prise intelligente qui offre un rapport qualité-prix très intéressant.

Le FRITZ! DECT 210 est entièrement intégré à la plateforme logicielle AVM, est compatible avec les différents appareils FRTIZ! Et offre un large éventail de fonctions qui nous permettront de convertir n’importe quel espace de notre maison. dans un «coin intelligent».

Pour commencer à utiliser le FRITZ! DECT 210, il suffit de choisir la prise sur laquelle on veut l’installer et voilà, on peut y connecter pratiquement n’importe quel appareil ou appareil, car il peut fournir une puissance de jusqu’à 3,45 KW.

Cependant, ce modèle est spécifiquement conçu pour une utilisation en extérieur, car il a Certification IP44 (il résiste à la poussière et aux jets d’eau). Cela signifie que si vous le placez près d’une piscine ou d’une zone d’irrigation, vous n’avez pas à vous inquiéter, le FRITZ! DECT 210 continuera à fonctionner sans problème.

Que peut faire l’AVM FRITZ! DECT 210 pour moi?

Eh bien, beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez un jardin, vous pouvez le connecter à un système d’irrigation et programmez-le pour l’activer sur des bandes spécifiques et pour des périodes de temps spécifiées, grâce à sa fonction de minuterie intégrée. De cette façon, si nous partons en vacances pendant plusieurs jours, nous n’aurons pas à nous soucier des plantes de notre jardin.

Via l’interface du système d’exploitation FRITZ! OS, intégrée aux routeurs AVM FRITZ! Box, nous pouvons contrôler directement l’alimentation, réglez les heures d’activation et de désactivation de tout appareil ou appareil connecté au FRITZ! DECT 210 et affichez entre autres de nombreuses données et informations utiles sur la consommation d’énergie.

Grâce à cette fonction, vous pouvez également contrôler, par exemple, l’allumage et l’extinction d’autres appareils électroménagers, ainsi que leur activation. La liste des possibilités est aussi longue qu’elle est intéressante:

Vous pouvez définir des plans pour allumer et éteindre les lumières. Ainsi, par exemple, vous aurez vos lumières de jardin allumées lorsque vous rentrez du travail.

Vous pouvez également l’utiliser pour programmer l’allumage d’autres appareils, ou même le chauffage, si vous l’utilisez à l’intérieur.

Vous pouvez adapter les horaires que vous avez établis à tout moment, même si vous n’êtes pas chez vous.

Comme nous l’avons déjà dit, FRITZ! DECT 210 s’intègre dans l’écosystème logiciel d’AVM, et cela signifie qu’il est entièrement compatible avec l’application MyFRITZ !. En téléchargeant cette application, nous pouvons contrôler les paramètres du FRITZ! DECT 210 depuis notre smartphone ou tablette.

Vous rentrez tard chez vous? Ne vous inquiétez pas, prenez votre smartphone et demandez à votre FRITZ! DECT 210 de vous accueillir avec les lumières allumées. Est-ce plus froid que vous ne l’imaginiez? Eh bien détendez-vous, vous pouvez également lui demander d’activer le radiateur pour que votre maison se réchauffe pendant que vous rentrez chez vous.

Vous pouvez également l’utiliser pour recevoir rapports de consommation d’énergie, ainsi que d’autres données importantes, telles que la tension du courant ou l’état des appareils connectés. Comme vous pouvez le constater, le FRITZ! DECT 210 offre un rapport qualité-prix très intéressant. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, jetez un œil à ce lien.