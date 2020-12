FRITZ! Powerline 1260E d’AVM est capable de surmonter n’importe quel obstacle, n’importe quelle barrière que vous trouvez sur votre chemin, et cela nous permettra d’emporter notre connexion Internet dans n’importe quel coin de notre maison ou de notre bureau, sans effort, sans avoir à entrer dans des configurations compliquées, et sans avoir à faire aucun type de travail ou d’installation.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, cela est possible grâce aux caractéristiques uniques des dispositifs PLC tels que FRITZ! Powerline 1260E d’AVM. Comme les répéteurs Wi-Fi, l’automate FRITZ! Powerline 1260E se connecte à une prise, mais il ne se contente pas de répéter le signal sans fil, il étend notre connexion à travers le réseau électrique.

Spécifications de l’AVM FRITZ! Powerline 1260E

Répéteur PLC et Wi-Fi avec prise intégrée et filtre d’interférence. Il utilise les trois conducteurs du circuit électrique, de sorte que deux émetteurs et récepteurs échangent respectivement des données simultanément. Cela améliore la vitesse de transmission jusqu’à 78%. Débit bibande jusqu’à 1266 Mbps: 866 Mbps sur la bande 5 GHz (Wi-Fi 5) et 400 Mbps sur la bande 2,4 GHz (Wi-Fi 4). Compatible avec Wi-Fi Mesh. Connexion facile au routeur grâce à la technologie WPS. Nous pouvons également le relier par câble. Cryptage AES 128 bits pour une sécurité totale. Connexion LAN Gigabit intégrée. Intégration totale avec l’écosystème FRITZ! Apps d’AVM et avec d’autres appareils et routeurs de la société allemande. Fonctions avancées avec le programme FRITZ! Powerline pour Windows 10, 8, 7, Vista et XP. Qualité de service, qui priorise la transmission des données pour atteindre une expérience utilisateur optimale. Technologie 2 × 2 MIMO pour une plus grande portée.

Comment fonctionne cet appareil? Un regard en profondeur

Nous le comprendrons mieux avec un exemple. Imaginez que vous souhaitiez amener votre connexion Internet au deuxième étage de votre maison, où vous avez plusieurs zones mortes car le Wi-Fi ne parvient pas. Vous avez essayé un répéteur, mais vous avez des problèmes et l’expérience n’est pas bonne. Ne désespérez pas, avec un API comme FRITZ! Powerline 1260E d’AVM, vous avez résolu le problème.

Cet appareil se branche sur une prise à proximité du routeur. Nous pouvons le relier au routeur par câble ou via Wi-Fi, puisque le FRITZ! Powerline 1260E d’AVM possède des fonctions PLC et intègre également un répéteur Wi-Fi. Une fois que nous avons terminé, nous devons brancher la deuxième unité du kit PLC dans une prise au deuxième étage, où nous voulons étendre la connexion Internet. Trouvez un emplacement central pour que le signal couvre toutes (ou presque toutes) les pièces.

L’unité connectée au routeur, dans la première prise, prend la connexion Internet et le prolonge à travers le câblage électrique jusqu’au deuxième appareil, et grâce à cela, nous pouvons nous connecter à Internet sans aucun problème. C’est très simple et nous évitons le problème des obstacles lors de l’utilisation de répéteurs.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous connecter au FRITZ! Powerline 1260E via un câble ou via Wi-Fi, et vous bénéficierez d’une connexion Internet performante avec un investissement minimal et sans effort.

