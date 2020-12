One Punch Man: Fubuki et Tatsumaki

Deux des personnages féminins les plus aimés de tous sont les Sœurs Psychiques, Fubuki et Tatsumaki. Tatsumaki est connue pour être l’héroïne de classe S de rang 2 et Fubuki pour partager des pouvoirs similaires, mais au rang 1 de classe B. Les deux ont un beau style qui va de pair avec la couleur verte.

Ils portent toujours des robes vertes, mais dans ce cas, un artiste Reddit nommé ThatWrestlingGuy15 nous a donné une chance de voir à quoi ils ressembleraient. Fubuki et Tatsumaki dans une tenue de fête. Découvrez ces excellentes versions des deux ci-dessous.

[@jigmetenzin_w] Les sœurs Esper de r / OnePunchMan

Dans l’illustration, les soeurs psychiques ils gardent la même apparence, mais Fubuki en robe blanche et Tatsumaki en T-shirt blanc et jupe rouge. Cela les rend beaucoup plus intéressants et nous donne la perspective de comment vont-ils dans la vie quotidienne. N’oubliez pas que vous pouvez voir à quoi ressemblerait la tenue de Fubuki à Noël.

