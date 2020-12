Seuls deux jours nous séparent du lancement du Xiaomi Mi 11, un smartphone avec lequel le fabricant entend renforcer son engagement en faveur du haut de gamme. Et c’est que si les versions précédentes de son haut de gamme n’étaient pas du tout mauvaises, il semblerait qu’avec le Mi 11, ils aient décidé de mettre toute la viande sur le gril et de mettre sur le marché un téléphone capable de rivaliser avec les produits phares des principaux fabricants du secteur. Un pari un peu risqué, mais certainement louable.

Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement dévoilé, en fait grâce aux fuites nous connaissons déjà pratiquement tous les détails du Xiaomi Mi 11, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il reste des aspects sur lesquels spéculer et des fuites pour compléter la fiche technique déjà complète que nous avons de ce smartphone. Et avec les deux derniers, je dois dire que l’un est assez positif, tandis que l’autre est … eh bien, une tendance du marché.

Le premier est lié à son écran, et c’est que Lei Jun, PDG de l’entreprise, a confirmé sur son compte Weibo que l’écran du Xiaomi Mi 11 sera construit avec Gorilla Glass Victus, la septième génération de la solution conçue par Corning présentée en juillet dernier et qui, selon son fabricant, est capable de résister à des chutes de plus de deux mètres. Un matériau qui a fait ses débuts avec le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et qu’il est prévu que tout au long de 2021, nous le verrons en haut de gamme d’autres fabricants.

La deuxième fuite est liée au chargeur, même si dans ce cas il s’agit plutôt d’une déduction qui peut ou non être exacte, et c’est quelque chose que nous ne saurons pas avant la présentation officielle. Nous revenons à nouveau à Weibo, cette fois sur le compte de l’utilisateur Digital Chat Station, qui a publié un message dans lequel il montre, ensemble, le cas du Xiaomi Mi 11 et de l’iPhone 12. Une comparaison dans laquelle nous voyons que la hauteur et la largeur des deux cases sont similaires.

Une coïncidence que le filtre de l’image renvoie à une possibilité qui, aujourd’hui, est une tendance du marché. Je parle, bien sûr, de ne pas inclure le chargeur avec le téléphone. La similitude de la box Xiaomi Mi 11 avec celle de l’iPhone 12, qui est précisément le précurseur de cette nouvelle mode, nous invite à penser en ce sens, même s’il est vrai que justement la longueur supplémentaire pourrait être destinée à abriter le chargeur.

Bien sûr, d’un autre côté, c’est l’utilisateur qui a publié l’image de la boîte qui évoque pour la première fois cette théorie, en le formulant entre les questions. Et bien sûr, n’oublions pas que cette personne a déjà eu la boîte entre les mains. La duca, bien sûr, est de savoir si elle n’en a eu que la partie externe ou aussi tout ou partie de son intérieur. Si la seule chose que vous avez eue est l’extérieur de la boîte, le doute est compris, mais au cas où vous auriez pu voir l’intérieur de l’emballage du Xiaomi Mi 11, le poser comme une question pourrait être un moyen de jouer avec l’inconnu qu’un doute réel.

Spécifications du Xiaomi Mi 11

Donc, à deux jours de sa présentation officielle, c’est tout ce que nous savons déjà sur le Xiaomi Mi 11:

Écran Gorilla Glass Victus de 6,67 pouces avec résolution FHD +, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une finition incurvée. SoC Snapdragon 888 avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 660. Modem Snapdragon X60 5G nouvelle génération. 8 Go à 12 Go de RAM. Capacité de stockage de 128 Go à 256 Go. Couleurs: bleu, violet fumée, blanc et “cigarette violette”. Il y aura une édition spéciale avec du cuir vegan. Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide. Trois caméras arrière: 108 MP principal, 13 MP grand angle et 5 MP macro. Caméra frontale 20 MP. Android 11 comme système d’exploitation.