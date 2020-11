Un nouveau Wear OS se profile à l’horizon: Montblanc a le Summit Lite presque prêt, une smartwatch qui vise à être un peu moins chère que d’habitude et avec un design un peu plus sportif.

Montblanc ne se caractérise pas seulement par ses montres classiques et ses stylos-plumes, la marque de luxe dispose également d’un petit catalogue de smartwatches avec Wear OS. Leur design extérieur est exquis, tout comme les finitions: les montres Summit sont un choix clé pour ceux qui veulent distinction et technologie à votre poignet. Et Montblanc aura bientôt une nouvelle version, en principe moins chère: le Montblanc Summit Lite a été chassé dans la console de l’appareil de Google Play.

La Montblanc Summit Lite serait la montre la moins chère de la marque

Fichier Montblanc Summit Lite dans la console Google Play. Image des développeurs XDA

Comme nous avons pu le vérifier lors de l’analyse de la dernière smartwatch officielle de la firme, la Montblanc Summit 2+, il ne fait aucun doute que la catégorie des montres classiques parvient à passer aux smartwatches modernes. Bien sûr, au prix d’un inconvénient qui freine grandement l’acquisition de l’appareil: les Montblanc Summit sont hors de prix, notamment en raison de leur matériel de smartwatch un peu «ordinaire».

Dans XDA Developers, ils ont découvert que Montblanc a presque prêt une nouvelle smartwatch avec Wear OS: le Montblanc Summit Lite est apparu sur la console de l’appareil Google Play. Le nom de famille en dit long sur l’endroit où pointe l’horloge, les caractéristiques affichées sur la console indiquent également une version plus petite que ce qui est actuellement dans le catalogue.

Le Montblanc Summit Lite aurait Wear OS comme système d’exploitation, la marque continue de s’appuyer sur le logiciel de montre Google. Au niveau matériel il conserverait sûrement le même SoC que les Montblanc Summit 2 et 2+: le Snapdragon Wear 3100 (ou le Snapdragon Wear 2100, ce n’est pas encore clair). La future version Lite offrirait 1 Go de mémoire RAM, Écran de résolution 320 x 320 pixels, garderait le NFC, il inclurait un GPS, un capteur de fréquence cardiaque, il ne se passerait pas d’un microphone ou d’un haut-parleur (cela garantit l’inclusion de Google Assistant) et il offrirait l’enregistrement habituel des sports et des activités. La chose la plus logique est que Montblanc garde Google Fit comme une application de sport tout en offrant son propre entraîneur (et limité), comme auparavant.

On ne sait pas quand le Montblanc Summit Live sera enfin dévoilé. Puisqu’il est déjà apparu sur la console Google Play, cela ne devrait pas prendre trop de temps, il ne serait pas étonnant qu’il soit prêt pour la campagne de Noël. On ignore le prix, j’espère qu’il tombe en dessous de 600 euros (ce qui est peu probable).

