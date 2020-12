Evan Blas, un fuiteur de produits technologiques bien connu, vient de partager une photo du nouveau Samsung Galaxy Buds Pro. L’apparence du casque sans fil est très similaire à celle de son prédécesseur actuel, bien qu’avec quelques nuances.

L’une des rumeurs sur le nouveau pari de Samsung est qu’ils pourraient intégrer un annulation active du bruit, d’où le nom Pro. Cela améliorerait l’expérience utilisateur et se rapprocherait de ses concurrents actuels, comme Apple et AirPods Pro. Peut-être pour cette raison, son prix pourrait être augmenté en intégrant cette technologie de plus en plus demandée par les clients qui recherchez ce type d’écouteurs.

Bien qu’il n’y ait pas de date officielle de départ, l’un des paris est qu’ils apparaissent avec le nouveau Samsung Galaxy S21 et les autres variantes du produit phare de Samsung. Son lancement pourrait être avancé à janvier 2021, au lieu de mars suivant le cours naturel de la présentation du produit. Peut-être en janvier, ils présenteront également les nouveaux écouteurs pour accompagner le nouveau terminal.

Détails des nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro de Samsung

Rendu par Evan Blass

Le boîtier de charge offrirait un design carré mais avec des bords arrondis, réalisant une symétrie à la fois dans la partie supérieure et inférieure du boîtier. La conception du rendre Il aurait pu être lancé grâce à la présentation de Samsung à la Federal Communications Commission -FCC-, en s’accordant sur les détails de la description.

Le rendu offert par Evan Blas offre également des données sur la façon dont le nouveau casque serait. Ici, nous trouvons également une série de changements, tels que le design plus arrondi de chacun d’eux, qui rappelle le réglage de Sony avec le WF-XB700 -en économisant les distances-. Dans le pari de Sony, nous ne trouvons pas de suppression active du bruit, ce que Samsung pourrait inclure.

On ne sait toujours pas quels matériaux seront utilisés ou quelles couleurs nous pourrons choisir une fois qu’ils seront mis en vente. En suivant le nuancier actuel dans le Galaxy Buds, on pouvait voir une finition jaune, noire, blanche et bleue. Bien que nous insistions, ce ne serait qu’une hypothèse en consultant le modèle actuel d’écouteurs Samsung.

