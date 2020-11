Si il y a quelques jours on voyait comment Nokia osait faire revivre deux téléphones mythiques comme le Nokia 6300 et le Nokia 8000, il est maintenant temps de rester avec l’un des modèles les plus emblématiques de la marque. Le Nokia N95 (alors une version avec 8 Go de capacité est arrivée), ce SUV, monstre à l’époque, est de retour dans l’actualité à fuite ce qui aurait pu être votre version mise à jour.

HMD, désormais à la tête de Nokia, a rendu possible les rêves de nombreux utilisateurs en faisant revivre les anciennes gloires de la marque. Il existe le Nokia 3310 de 2017 ou le Nokia 8110 4G, des modèles qui viennent s’ajouter à ceux mentionnés précédemment. Le Nokia N95, un autre des mobiles mémorables, il semble cependant que cela restera au passage.

Le roi reste sur la route

Et qu’on a vu dans une vidéo un regard sur un prototype non fonctionnel du Nokia N95 qui sert à montrer que parfois, la nostalgie et les ventes peuvent tout faire. Dans la vidéo de Mr. Mobile sur YouTube, nous pouvons voir le N95 à partir de la minute 6:12 et suffisamment de détails restent découverts.

Nous sommes face à un terminal qui, comme dans le cas du modèle d’origine, se compose de deux parties, glissant l’une sur l’autre pour révéler des enceintes généreuses. De plus, et à côté du mécanisme il est horizontal (rappelez-vous que le modèle d’origine utilisait un double déploiement vertical), une illustration apparaît montrant comment le N95 restylé peut être ouvert presque de toute façon.

Avec une grande taille, surtout par rapport au N95 classique, on retrouve un téléphone qui à l’arrière montre un module composé de trois caméras, un flash LED et une sorte d’anneau qui, une fois ouvert, sert de support pour le poser sur la table.

Le système d’exploitation utilisé apparaît sérigraphié dans la zone inférieure, cette fois la version la plus propre du système d’exploitation de Google, Android One.

Dommage qu’apparemment, ce mobile Nokia ait fini par endormir le rêve des justes et que les chances de le voir se réaliser sont presque nulles.

Via | GSMArena

