Movistar recommencera l’année avec sa traditionnelle augmentation de prix obligatoire, pour l’instant pour les clients privés avec des tarifs Fusion, mais apportera également des modifications aux tarifs Fusion pour les bars qui incluent tout le football entre autres contenus sportifs et chaînes payantes.

A cette occasion, le changement interviendra le 1er février 2021, introduisant un nouveau système de tarification pour Fusion + Bar, qui désormais variera en fonction du nombre d’habitants de la commune, et servira à réduire les prix pour la plupart des utilisateurs.

Nouveaux prix Fusion + Bar: économies jusqu’à 42 euros et augmentation des prix jusqu’à 28 euros

Si jusqu’à présent, Fusion + Bar coûtait 346 euros TTC (soit 11 euros de plus par mois en cas d’accès satellite), les bars des villes allant jusqu’à 10000 habitants ils paieront 307 euros, et jusqu’à 45000 habitants ils paieront 329 euros. UNE économie de 42 et 17 euros respectivement.

Ils garderont le même prix de 346 euros les locaux des villes avec jusqu’à 250000 habitants, ainsi que celles des populations de plus de 250 000 personnes dont la capacité est inférieure à 30 personnes.

Au lieu de cela, les localités de plus de 250000 habitants avec une capacité de 30 personnes ou plus paiera 374 euros, donc dans ces cas, cela signifiera une augmentation des frais de 28 euros par mois de plus.

Fusion + Bar comprend Fibre 600 Mbps (pouvant être porté à 1000 Mbps à partir du 12 janvier 2021), ligne fixe avec appels gratuits vers les fixes et mobiles, ligne mobile avec minutes, sms et données illimitées, et la télévision avec toutes les chaînes de sport Movistar (sauf Formule 1), VH1, Viajar et autres chaînes internationales. L’ajout de lignes mobiles illimitées supplémentaires coûte 22,50 € chacune.

