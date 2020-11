Fusionnez Dragon Ball Z et Naruto dans l'un des tatouages ​​les plus originaux que nous ayons vus depuis longtemps

Un fan de Dragon Ball et Naruto tatoue une fusion entre Kurama et Dragon God Shenlong

Les fans d’anime sont capables de faire tout type de choses pour votre série préférée, des illustrations fantastiques aux cosplays incroyables, ceci dans le but de exalter et honorer leurs sentiments pour l’anime.

Et cette fois, nous verrons un incroyable tatouage où ont a fusionné deux des plus grands anime de l’histoire: Dragon Ball Z et Naruto. Voici les détails.

La photographie révèle le résultat du tatouage de Rough_Gas_634, qui a parfaitement honoré les deux sagas utilisant sa peau comme croquis.

Mashup de Naruto DBZ. En pensant ajouter le symbole de péché de renard de Bonn, ajoutez le symbole de péché de dragon de meliodas. Essayer de comprendre les prochaines étapes à partir de dbz

Les personnages principaux sont: Kurama et le dieu dragon Shen Long, joignant les visages des deux personnages à parts égales, l’apparence est assez agressive montrant ce que redoutable que ces deux créatures puissent être. De plus, il présente certains détails intéressants tels que le kunai sous la bouche, certains sphères du Dragon au sommet et comme touche finale, sa bouche tient un parchemin de malédiction.

Image vedette | Accès au papier peint

