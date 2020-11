Fusionnez Naruto et Luffy de One Piece pour un résultat électrisant

Cette fusion entre Naruto et One Piece est vraiment brutale

Au fil du temps, les fans ont cherché différentes façons de illustrez vos personnages préférés, faire des mix ou des croisements, soit à travers des cosplays, des dessins, des fan arts et plus encore. le pouvoir d’imagination il n’a pas de limites.

Savoir plus: Ce fan art One Piece est très proche de ce à quoi ressemblerait Luffy dans notre monde

Et bien que nous ayons déjà vu des mélanges formidables entre Naruto et One Piece, un adepte très spécial a publié sur la plateforme Reddit un croisement entre les guerriers imbattables et les protagonistes des deux sagas: Naruto Uzumaki et Monkey D.Luffy.

uzumonkey d. naruto de OnePiece

Illustration présente le style de Naruto en mode Sage, le le visage appartient à Luffy, ses cheveux blonds courts définissent les personnages, tout comme le ruban protecteur sur son front, qui façon hilarante possède un morceau de viande. Sans aucun doute, cette fusion est l’une des plus appréciées de la communauté.

Quel serait le nom propre de cette création, Uzumonkey D. Naruto ou Uzumonkey D. Naruffy?

Image vedette | vignette.wikia.nocookie

D’autres articles que vous aimerez