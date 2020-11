Il y a quelques jours, nous avions de bonnes nouvelles concernant la cinquième saison de Rick & Morty, il semble que Adult Swim prend son travail à temps et les téléspectateurs pourront recevoir à temps, ou peut-être plus tôt, la prochaine saison de Mad Scientist et son petit-fils.

Si Adult Swim était déjà le roi de l’absurde et du bizarre, en termes audiovisuels, cette société de production a acquis une plus grande réputation avec Rick & Morty, celui qui jusqu’à présent est le meilleur produit de l’entreprise. Les aventures spatiales ont tellement frappé le public qu’il y en a déjà beaucoup qui dédient des illustrations, des théories et des cosplays:

Halloween Rick et Morty fusionnés en un seul costume, jouant aussi le rôle de Rickandmorty

Cet Halloween, un utilisateur de Reddit a décidé de se déguiser en deux protagonistes, un pour son côté gauche et un pour son côté droit. Cette combinaison, ajoutée à la bonne capacité d’imiter leurs voix a produit un grand moment sur Internet, une situation bizarre qui pourrait passer pour un épisode de Rick & Morty.

