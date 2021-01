En plus de diriger Steam, il est également un développeur de premier plan avec un penchant évident pour Nintendo.

Nous avons l’habitude (logique) d’associer les grands développeurs et personnalités de l’industrie du jeu vidéo uniquement à leurs propres studios et produits: Hideo Kojima et Metal Gear, Neil Druckmann et The Last of Us, Hidetaka Miyazaki et Dark Souls. Mais comme il est également facile à comprendre, ses loisirs et affinités ont un parcours beaucoup plus long. Que pensez-vous qu’il joue Gabe Newell, Président de Soupape, dans son temps libre?

S’adressant à TVNZ, l’exécutif a reconnu que continue à jouer comme passe-temps: sans surprise, parmi ses titres préférés figurent certains des plus populaires de tout Steam tels que DOTA 2 ou même les deux jeux Left 4 Dead, qu’il tente de terminer en difficulté maximale. Un nom inhabituel qu’il cite également est un jeu de tower defense appelé Ancient Planet, que vous pouvez trouver sur Steam pour moins de quatre euros: “tout le monde va y jouer et se moquer de moi” plaisante Newell. “J’ai été obsédé par trouver toutes les façons de jouer à ce jeu.”

De même, il assure qu’il a essayé de plonger plus loin dans le monde d’Apex Legends, influencé par d’autres collègues. Il mentionne quelque chose d’assez intéressant à propos de ce jeu, et c’est que “comme développeur des jeux vidéo, j’apprendrai à y jouer “une idée qui s’étend à un esprit de designer aussi brillant et iconique que celui de Shigeru Miyamoto, père de séries comme Mario ou The Legend of Zelda: “jouer aux jeux de Miyamoto c’est [muy divertido]Mais je ne crains aucun de ses jeux auxquels j’ai joué et qui ne font pas de moi un meilleur développeur. “

Gabe Newell et Nintendo, une relation impossible

Ce n’est pas la première fois que l’admiration de l’exécutif pour le grand N se fait jour – dans le passé, nous avons appris que Gabe Newell et Satoru Iwata se sont réunis pour créer un jeu Wii, qui bien sûr n’a pas eu lieu. Ou oui? Eh bien, nous pourrions voir les choses de cette façon: le bureau révolutionnaire de Nintendo était un exemple de la façon dont les jeux conçus avec un matériel alternatif à l’esprit, ils peuvent avoir beaucoup de succès dans un secteur du public qui était auparavant ignoré. Ce n’est pas loin de ce que Half-Life: Alyx a réussi à faire avec le realité virtuel, vérité?

De plus, malgré l’énorme popularité de sa plate-forme Steam, ses jeux et ses avancées dans les domaines du matériel, Newell a également reconnu que Pokémon est plus précieux que n’importe lequel de ses produits dans un exercice d’humilité et de raison lorsqu’il s’agit de publier ses jeux. . Reste à savoir s’il atteindra un jour ce niveau, mais il semble clair qu’il n’arrêtera pas d’essayer et travaille déjà sur de nouveaux titres solo.

