Elle rendra hommage à l’une des réalisations de Half-Life 2: Episode 2, pour aider un hôpital pour enfants en Nouvelle-Zélande.

Gabe Newell envisage d’envoyer un nain de jardin dans l’espace. Vous allez prendre un gnome de 6 pouces de haut, le mettre dans une fusée et le lancer au-delà de la stratosphère. Pour ceux qui ne comprennent pas le fait, c’est une référence à la réalisation ‘Enanonaut’ (Little Rocket Man) de Half-Life 2: Episode 2, qui obligeait les joueurs à porter un nain de jardin depuis le début du jeu vers une fusée proche de la fin. Et pour ceux qui ne comprennent pas la raison, Newell le fait pour une cause caritative.

Newell fera un don de 1 $ pour chaque spectateur du lancementLe président et fondateur de Valve prévoit de lancer le petit Gnome Chompski dans l’espace afin de collecter des fonds pour l’aile des soins intensifs pédiatriques du Hôpital pour enfants Auckland Starship, Nouvelle Zélande. Newell diffusera le lancement de gnome en direct sur Internet, et fera don d’un dollar de sa poche pour chaque spectateur que vous vous connectez en direct à l’événement ou que vous le regardez pendant les premières 24 heures après le décollage.

Il jure que ses tentatives de charité ne représentent aucune menace pour les Néo-ZélandaisTout le monde y gagne, c’est aussi simple que ça. Vous voyez un gnome jeté dans l’espaceet les prestations d’un hôpital pour enfants. Dans une déclaration à PCGamesN, un représentant commente que Gabe Newell veut “soutenir l’économie et la communauté qui vous a accueilli“au cours de cette année du coronavirus, ajoutant:” Newell veut faire savoir aux bonnes personnes de Nouvelle-Zélande que Ses tentatives excentriques de charité sont pour la plupart inoffensives et ils ne représentent pas une menace immédiate pour leur mode de vie. “

Le lancement se fera avec l’aide de Rocket Lab, qui effectuera le décollage à un moment propice pour les deux semaines après le 15 novembre, comme on peut le voir sur son site officiel. Et il aura lieu depuis sa base de lancement à Mahia, en Nouvelle-Zélande. Une excuse parfaite pour que vous reveniez sur la saga Half-Life, et si vous n’avez pas encore tenté la surprise de cette année, voici l’analyse de Half-Life: Alyx.

