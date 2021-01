Suite à la sortie réussie de Half-Life: Alyx, Gabe Newell, Co-fondateur de Valve, il a décidé de déménager dans une résidence en Nouvelle-Zélande, où il s’est reposé tout au long de la pandémie. Cependant, l’accusation bien connue a récemment réapparu dans une interview accordée aux médias néo-zélandais 1 News, lâchant une fois de plus une bombe médiatique inattendue: il y a divers jeux en développement au studio qui n’ont pas encore été annoncés.

“Absolument, nous avons des jeux en développement que nous annoncerons; C’est amusant de sortir des jeux », a déclaré Newell, interrogé directement sur l’avenir de Valve en tant que développeur de jeux vidéo. Cependant, le manager savait parfaitement à quoi il pouvait répondre et quoi non, nous offrant de grandes exclusivités comme celles-ci sans scrupules, oui, enveloppés dans un énorme secret qui ne sera résolu que «quand c’est approprié».

Et c’est qu’avant la question déjà incontournable de savoir si ces évolutions sont liées aux livraisons attendues de Portal 3 ou Half-Life 3, une fois de plus ambiguïté et taquinerie amicale s’imposent dans le discours de Newell: «J’ai réussi à éviter de parler à propos de ces choses pendant longtemps et J’espère continuer sans en parler jusqu’à ce que ce soient des questions dont nous pourrons discuter […] Si je réponds, nous passerons à une nouvelle série de questions. […] En ne répondant pas, j’empêche la communauté de proposer de nouvelles questions auxquelles il est tout aussi difficile de répondre ».

Cependant, cela n’a pas empêché Gabe Newell de revenir également parler du processus de création de Half-Life: Alyx, avec des points forts pour le retour de l’entreprise aux jeux solo: «(Half-Life ) Alyx a été formidable. Retour sur les jeux solo, qui ont conduit à de nombreux grands moments dans l’entreprise, nous pousse à vouloir faire plus«.

Donc, l’avenir de ces jeux est vraiment incertain étant donné que Valve a développé et annulé toutes sortes de suites et de nouvelles IP dans le passé, y compris Half-Life 3 lui-même. Bien que les déclarations pas si négatives de cette dernière interview semblent ayant une fois de plus attisé la flamme de l’espoir parmi les plus fans.