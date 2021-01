Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Half-Life Alyx signifiait le grand retour de Soupape aux titres solo. C’était aussi le retour dans l’univers de Demi vie, qu’il avait vu son dernier opus en 2007 et que tout le monde pensait déjà qu’il ne reviendrait pas. Maintenant Gabe Newell, le fondateur de Valve Corporation a parlé de l’élan que ce dernier jeu a généré, dans le développement de titres solo.

Gaben confirmé que Soupape travaille sur nouveaux titres développés par eux et que le développement d’Alyx a agi comme un moteur pour réactiver son studio de création, qui travaillait il y a des années à 100% pour vendre des jeux d’autres sociétés en Vapeur.

Ces jeux dans les mots du patron, ils seront principalement axés sur la campagne solo. Bien sûr, il n’a pas voulu donner de noms, il se pourrait qu’ils puissent nous délivrer un nouveau portail ou la demi-vie attendue 3. En faisant référence à cela, comme Gaben a toujours esquivé la question, il aime garder ces secrets pour que nous nous débarrassions des rumeurs.

“Je n’ai pas parlé avec succès de ces choses depuis longtemps et j’espère continuer sans en parler tant que ce ne sont pas des questions sans objet”, a déclaré Newell à propos du retour de Half-Life ou Portal. Il ne reste plus qu’à attendre plus de nouvelles, même si nous ne pouvons pas être plus satisfaits de la nouvelle qu’ils travaillent sur des titres pour un joueur, qu’ils connaissent également à ce sujet.

