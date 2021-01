Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Romuald Fons, est un entrepreneur espagnol et youtuber qui concentre sa chaîne sur la manière de positionner les sites Web parmi les meilleurs résultats sur Google et YouTube, en tirant parti de l’algorithme de la plate-forme, en suivant des cours sur le marketing et les techniques numériques. Ses cours s’adressent aux personnes qui commencent tout juste sur YouTube et ont besoin d’élargir son audience, c’est pourquoi en décembre de l’année dernière, il a rassemblé toutes ses tactiques dans un cours intitulé “CreceTube”, qu’il n’a vendu qu’une semaine pour 700 euros, comme offre de lancement. Ce cours a été un grand succès, en achetant environ 1500 personnes et en réussissant à lever plus d’un million d’euros pour Fons, en une semaine seulement.

“YouTube a besoin que les gens passent toute la journée à regarder des vidéos”, a déclaré Fons à El País. “L’algorithme de YouTube peut être piraté. Ce n’est pas comme Google [YouTube y Google son propiedad de la misma compañía, Alphabet]. Google doit montrer à l’utilisateur ce qu’il veut trouver, sinon il arrêtera de l’utiliser. YouTube fait la promotion du clickbait [titulares anzuelo para lograr clics] d’une manière extrême “

La chaîne de Fons est la plus grande du genre au monde, avec plus de 724000 abonnés sur YouTube, sa plus grande concurrence est Neil Patel, d’origine britannique, qui, bien qu’il ait plus d’abonnés, a beaucoup moins de vues que Fons.

Fons a une base de fans fidèles appelée “Marketing Furious” et ils possèdent un groupe Facebook de 75 000 membres. Concernant la façon dont il gère ce type de renommée, il commente à El País: «Notre cerveau n’est pas prêt à absorber des milliers d’opinions sur vous par jour. Personne ne peut pas. ElRubius a une pression brutale. Mais un millier de personnes m’ont payé plus de 700 euros pour leur apprendre quelque chose. La pression se multiplie. Votre subconscient peut. Vous dites que vous êtes fort et vous pouvez, mais vous ne pouvez pas “, Explique.

