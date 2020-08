Certains appareils ont indéniablement a marqué l’histoire de la téléphonie, permettre au développement technologique dans ce domaine d’atteindre les résultats actuels.

Pour cette raison, certains modèles de téléphones plus anciens ou de smartphones plus anciens peuvent représenter une petite fortune pour les propriétaires. Pour le moment, il existe encore peu d’exemples, notamment pour éditions limitées édition limitée, et sont recherchés par les collectionneurs sur les sites d’échange ainsi que sur eBay.

Par conséquent, plus de bavardage, et voyons quels modèles rapporteraient le plus s’ils étaient placés sur le marché des collectionneurs.

Anciens smartphones et téléphones: certains modèles dépassent les 1000 €

Sénateur Mobira

Commençons par l’ancêtre par excellence, un téléphone de 1981 qui a représenté la première tentative de détacher le téléphone du support fixe. Inoubliable pour son poids vraiment limitant – au-delà 3 kilogrammes – consistait en un téléphone connecté à un appareil portable. Actuellement, il peut être revendu aux collectionneurs en l’emportant à la maison jusqu’à 1000 euros.

Motorola DynaTAC

Il correspond à un autre téléphone très ancien et recherché, bien que son tirage soit beaucoup plus élevé que le précédent. Mais peu de gens l’ont possédé, car c’est important exclusivement 30000 pièces vendu près de 1984, l’année de la sortie de ce petit bijou.

Par rapport au sénateur Mobira, il faut dire que la technologie avait déjà fait de grands progrès, réduisant son poids à un seul kg, ce qui en fait le premier combiné de l’histoire. Il bénéficiait d’une batterie qui garantissait une veille de presque 8 heures et un affichage LED. Ici aussi, le prix de vente aux collectionneurs peut atteindre 1 000 euros.

Nokia 3310

Impossible de ne pas inclure dans cette liste un modèle qui, à ce jour, est officiellement Légende. C’est le Nokia 3310 »,l’indestructible”, Loué pour sa compacité mais surtout pour sa résistance proverbiale à tout type de dommage physique ou mécanique. Ce modèle pourrait bien porter ses fruits 300 euros.

Ericsson T10

Revenons à 1996, lorsque le T10 a été mis sur le marché en tirant parti de la nouvelle solution du rabat cacher le clavier et agir comme un amplificateur de voix. Étrange à dire, mais ce modèle surpasse même les précédents en termes de raffinement, réussissant à garantir à son heureux propriétaire jusqu’à 2 000 euros.

Motorola Startac 70 Rainbow

L’attribut Rainbow devrait déjà annoncer un téléphone résolument excentrique pour son époque, avec l’incontournable ouverture à clapet et le conception multicolore. Sans aucun doute un modèle avec lequel on n’est pas passé inaperçu, et a rendu celui qui le possédait extrêmement à la mode. Ici, nous entrons dans le domaine des éditions limitées, et quiconque possède encore ce téléphone pourrait bien s’en sortir 500 euros.

Nokia 8800 Gold Arte

Nous fermons cette liste avec une dernière édition limitée, si possible encore plus précieux que le précédent. Ce modèle Nokia, caractérisé par l’ouverture verticale qui permettait la apparence du clavier alphanumérique ci-dessous, il était entièrement plaqué or avec un insérer dans la partie inférieure en réel peau blanche. Ici aussi, dans les ventes aux enchères des collectionneurs, il est possible d’accéder au 1000 euros.