Nous vous montrons quelques astuces pour que vous puissiez commencer à monétiser vos vidéos TikTok et découvrir combien vous pouvez gagner.

Vous êtes-vous déjà demandé combien vous gagnez sur TikTok? Nous vous montrons les moyens les plus sûrs et les plus fiables d’obtenir de l’argent réel et des pièces de monnaie dans l’application chinoise populaire.

TikTok est un réseau social développé par ByteDance et officiellement lancé sur le marché en 2018, il a fallu attendre jusqu’à ce moment qu’il ait réussi à accroître sa popularité au point d’être une concurrence acharnée pour des médias reconnus tels que Facebook et Instagram.

Ses fonctionnalités et fonctions amusantes ont attiré une communauté assez jeune. Et ce n’est pas pour moins, la plateforme est très engageante et remplit la fonction de téléchargement courtes vidéos entre 15 et 60 secondes avec une grande variété d’effets spéciaux.

La plateforme a plus de 800 millions d’utilisateurs actifs, et chaque jour de plus en plus s’ajoutent, par conséquent, il est logique qu’ils se posent la question: est-il possible de gagner de l’argent sur TikTok?

est système de monétisation Nous l’avons déjà vu avec d’autres réseaux sociaux, où si vous répondez à une série d’exigences, vous pouvez générer vos propres revenus en faisant ce que vous aimez le plus. Mais, Combien gagnez-vous sur TikTok?, les détails que vous verrez ci-dessous.

Quels sont les moyens de gagner de l’argent sur TikTok?

Dans TIC Tac Ils sont différents moyens de gagner de l’argentsurtout quand vous parvenez à surmonter 1000 abonnés, puisque le système déverrouille une fonction importante et doit effectuer VIVEZ avec vos amis. Aussi, si vous vous considérez comme un influenceur et avez plus de 10000 abonnés vos chances augmentent. Ce sont les moyens qui existent pour gagner et obtenir des pièces sur TikTok.

Savoir plus: Comment faire un direct sur TikTok

Devenez une star de TikTok

Comme nous l’avons déjà dit, si vous obtenez ou possédez actuellement plus de 10000 abonnés vos chances de gagner augmentent à 100%. Si vous venez de Etats-Unis ou quelque part dans L’Europe  vous pouvez déverrouiller le Système de monétisation TikTok et commencez à gagner en visionner des vidéos.

Grâce à leur portail officiel, les propriétaires de l’application mobile ont annoncé avoir créé un fonds d’au moins 1 milliard de dollars pour soutenir les créateurs de contenu petits et grands.

Pour demander la monétisation, en plus d’être créatif et d’avoir une série de vidéos originales, amusant et avec de nombreuses visualisations, vous devez vous inscrire Fonds des créateurs.

Comment pouvez-vous activer l’arrière-plan?

Entre en TIC TacChangez votre compte personnel en “Compte PRO”Si vous répondez aux règles et exigences de “Fonds pour les créateurs” un outil spécial appelé “Auteur”. Entrez dans cette section et vous verrez “Fonds pour les créateurs de TikTok”, appuyez dessus.

Maintenant, si le système vérifie et confirme que tout va bien, vous passerez à l’étape suivante:

Place ton Informations personnelles: Noms de famille.adresse de chambre Indiquez si vous êtes une personne Naturel ou légal.NIF / RIF.Acceptez les conditions système et voila. En cas d’acceptation, vous verrez une notification de bienvenue au programme. Sinon, vous devez attendre au moins une période de 30 jours pour soumettre à nouveau la demande.

Si vous avez seulement 1000 ou 2000 abonnés, ne désespère pas. Vous pouvez également générer des revenus et obtenir des pièces sur TikTok grâce aux diffusions en direct.

Offrez vos produits et services

Utilisez votre imagination et créer des vidéos de haute qualité allusive à vous magasiner ou s’aventurer. Créer un contenu informatif ou pertinent pouvant intéresser le public cible et promouvoir vos réseaux et pages Web pour attirer les clients.

C’est très simple et vous n’aurez pas besoin d’avoir des milliers d’adeptes pour le faire, par exemple: si vous vendez des articles de beauté, ouvrez un compte TikTok et suivez de courts tutoriels de maquillage. Généralement, ce type de contenu attire beaucoup d’attention.

Les sponsors

Ongle moyen de gagner de l’argent sur TikTok C’est à travers le parrainages. Avec cette méthode, vous pouvez obtenir un revenu supplémentaire en promouvant les produits ou services d’un magasin physique à travers une vidéo hilarante ou professionnelle. Cela dépendra de l’accord établi par les deux parties.

Les propositions peuvent venir d’elles-mêmes, ou sinon, c’est possible communiquer avec les marques les plus populaires. Ils évalueront votre contenu et la quantité d’interaction ou de visionnage que vous avez quotidiennement et décideront s’il vaut la peine de travailler ensemble.

Consultant TikTok

Si vous vous considérez comme un influenceur et que vous avez également un don pour l’éducation, vous pouvez passer du temps et apprendre aux autres à obtenir des visualisations, plus de followers et de likes. Des centaines de personnes recherchent ces types de professionnels, qui non seulement offrent des conseils, mais s’appliquent à des événements réels.

Connaissez-vous le sujet? Ensuite profitez de vos compétences et de votre expérience et offrez votre des services de consultation. Peut-être que plus d’un est intéressé à suivre un cours et, bien sûr, à le payer.

Conseils pour gagner de l’argent avec TikTok

La principale chose pour gagner en popularité et en respect sur la plate-forme TikTok est de maintenir le originalité du contenu. Même ainsi, appliquez ces conseils judicieux qui vous aideront sûrement beaucoup dans votre voyage.

Définissez un bon profil

Dès le début, vous devez établir votre niche ou thèmeQue ce soit le sport, le divertissement, l’éducation, la nature, la beauté et plus encore. Quel que soit le sujet, vous devriez essayer de le rendre aussi professionnel que possible.

Sélectionnez le photo de profil Adéquat, un nom d’utilisateur dont tout le monde se souviendra, une description convaincante et sans oublier de placer vos réseaux sociaux et votre chaîne YouTube pour gagner des followers. La première impression est ce qui compte, alors passez du temps sur cette petite partie et vous verrez comment vous émergez rapidement.

Créez des vidéos originales

Heureusement TIC Tac Il a beaucoup d’effets et de filtres que vous pouvez utiliser dans vos vidéos pour accorder une plus grande personnalité. Et pas seulement cela, mais vous pouvez également appliquer des anecdotes, des jeux et changer votre apparence et votre silhouette.

Savoir plus: Comment rendre vos vidéos TikTok virales

En suivant ces directives, vous aurez plus de chances que certains de vos les vidéos deviennent virales et toucher des millions de personnes. Vous pouvez également ajouter le #Hashtag le plus populaire et même performer des défis de danse à la mode accompagné des meilleures chansons du moment.

Soyez plus actif avec LIVE

Si vous dépassez 1000 abonnés vous pouvez avoir la possibilité d’effectuer diffusions en direct. Cela peut être une excellente occasion de gagner de nombreuses pièces grâce à des cadeaux virtuels que d’autres utilisateurs peuvent vous faire. Prends le à ton avantage!

Conditions requises pour être payé sur TikTok

Les exigences auxquelles vous devez répondre pour être payé dans le Plateforme TikTok Ils sont similaires à ceux des autres réseaux sociaux. Parmi eux, nous pouvons citer les suivants:

Conditions requises pour postuler au Fonds des créateurs

Être plus âgé que 18 ans.Avez plus de 10000 abonnés.Avoir au moins 10 000 vues de vidéos au cours des 30 derniers jours. normes communautaires.

Conditions requises pour diffuser en direct et obtenir des pièces

Être plus de 16 ans.Avez plus de 1000 abonnésConformez-vous à la normes communautaires.

Combien pouvez-vous gagner sur TikTok?

Si vous faites partie de ceux qui se demandent, combien gagnez-vous sur TikTok? La réponse peut varier en fonction du pays de résidence, du nombre d’abonnés et de ce que vous faites au sein de la plateforme.

Si vous vous consacrez uniquement à faire du LIVE, vous pouvez recevoir de nombreuses pièces ou pièces en fonction de la grande influence que vous avez sur le public, du temps de transmission et si votre contenu est d’une grande importance ou d’un grand intérêt.

Après avoir accumulé suffisamment de pièces, il est possible de retirer ou d’échanger l’argent avec un minimum de 25 euros = 3125 pièces jusqu’à un maximum de 1000 euros = 125000 pièces par semaine.

Combien paie TikTok en Espagne?

TikTok paie pour les vues vidéo tant que vous appartenez au pool de créateurs. En Espagne, vous pouvez gagner 2 ou 3 cents pour 1000 vues et entre 20-30 euros pour 1 million de vues.

Comme toujours, les paiements dépendra du type de contenu et s’ils sont faits viral ou pas. Comme si cela ne suffisait pas, les politiques de TikTok influencent également, car si vous parlez en mal du système ou établissez simplement un comportement haineux, des activités illégales, du contenu violent et graphique, vous pouvez être pénalisé et même expulsé de TikTok.

